Wimbledon, Sinner vola al 3° turno. La pioggia ferma ancora Berrettini e Sonego

Jannik Sinner si qualifica al terzo turno di Wimbledon, battendo l'argentino Diego Schwartzman col punteggio di 7-5 6-1 6-2. È la pioggia la grande protagonista in questi primi tre giorni di torneo con il programma in ritardo e tantissime partite rinviate.

Il tennista altoatesino supera per la quarta volta in quattro precedenti Schwartzman e continua la sua marcia fino a questo momento inarrestabile. Con qualche difficoltà, Sinner riesce a portare a casa il primo set: 7-5 il punteggio in favore dell'azzurro dopo 52 minuti di gioco. Jannik ha dovuto annullare due palle break, è rimasto attaccato al set con la solita qualità e, nel game decisivo, guadagna il break a zero che è coinciso con la vittoria del set. L'azzurro gioca con freddezza e lucidità, rischiando poco nei momenti clou.

Sealed with an ace @janniksin defeats Diego Schwartzman 7-5, 6-1, 6-2 to move on to the third round#Wimbledon pic.twitter.com/QJoXnI6Qct — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2023

Nel secondo set Sinner alza tantissimo il livello e in soli 32 minuti chiude 6-1. La partita è senza storia, dominato in lungo e in largo da Jannik, particolarmente efficace soprattutto in risposta. Dopo la chiusura del tetto, la musica non cambia: anche in apertura del terzo set Sinner guadagna il break di vantaggio. Schwartzman fa subito il contro-break ma non riesce as opporre resistenza alla pesantezza dei colpi di Jannik che prende il largo e chiude il match 6-2. Al terzo turno Sinner attende il vincente tra l'australiano Vukic e l'argentino Halys, un altro match nettamente alla sua portata.

Buona partita per l'azzurro che supera in 3 set l'argentino Schwartzman#EurosportTENNIS | #Wimbledon | #Sinner pic.twitter.com/UWq9Hgpj2g — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 5, 2023

Le altre partite

Ancora interrotto il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il tennista romano finalista a Wimbledon nel 2021, è bravo a ribaltare lo svantaggio della giornata di ieri e si porta avanti 2-1. Prima conquista il secondo parziale 6-3 e poi vince un lottatissimo terzo set, spuntandola 9-7 al tie-break. Il match poi viene sospeso sull'1-1 del quarto, l'umidità ha reso troppo scivoloso il campo. Interrotto il match anche di Matteo Arnaldi. Dopo aver vinto il primo set 7-6 contro Carballes Baena, il tennista ligure ha perso secondo e terzo (6-3 6-4) ed è sotto 3-2 con break nel quarto parziale. Sospesa anche la partita di Marco Cecchinato contro il cileno Jarry. Vinto il primo 6-4, l'azzurro è sotto 4-1 nel secondo set.

Vince anche Novak Djokovic. Il serbo fatica più del previsto contro Thompson, che lo mette in difficoltà con l'aggressività del suo serve and volley. Il primo set finisce 6-3. Il copione si protrae per tutta la partita. Nel tiebreak emerge la maggior qualità del serbo e arriva il 7-4 che mette parzialmente la gara in discesa. Nel terzo set è sempre Djokovic a controllare gli scambi e chiudere la sfida col punteggio di 6-3, 7-6, 7-5. Ora attende il vincitore della sfida tra Etcheverry (29) e Wawrinka, rinviata a domani.

Passano il turno anche Holger Rune (6) e Daniil Medvedev (3), al debutto quest'oggi. Per loro delle vittorie agevoli contro tennisti britannici, col danese che elimina Loffhagen (7-6, 6-3, 6-2) e il russo che ha vita facile contro Fery (7-5, 6-4, 6-3). Serve il super-tiebreak, invece, a Stefanos Tsitsipas per eliminare Dominic Thiem al quinto set: punteggio di 3-6, 7-6, 6-2, 6-7, 7-6 (10-8) per il greco, dopo un'autentica maratona alla ripresa delle ostilità. Vola al turno successivo anche Taylor Fritz (9), che vince alla ripresa contro Hanfmann al 5 set. Più agevole il compito di Tiafoe (10), che regola in tre set Wu Yibing, mentre Cerundolo (18) sconfigge in rimonta il portoghese Borges. Passano il turno anche Tommy Paul (15), Dimitrov (21) e Lehecka, eliminati Bautista Agut (20) dal russo Safiullin e Coric (13) contro Pella al 5 set.