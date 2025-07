Wimbledon, chi è il dottor Ceccarelli, nuovo mental coach di Sinner

Gestire lo stress in uno sport individuale come il tennis, quando ci si trova spesso a combattere contro la propria testa e le incertezze oltre che con l'avversario dall'altra parte della rete, è di sicuro uno degli aspetti più difficili, specie ad alti livelli: ecco perché per supportare Jannik Sinner a Wimbledon, in una fase estremamente delicata della stagione, è arrivato il dottor Riccardo Ceccarelli.

Il numero uno al mondo ha di recente interrotto la propria collaborazione con due membri di fondamentale importanza per un tennista professionista, ovvero il preparatore atletico e il fisioterapista, rispettivamente Marco Panichi e Ulises Baldo. Al suo fianco, durante lo svolgimento dei Championships, non ci saranno tuttavia solo i due coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill e l'osteopata e fisioterapista Andrea Cipolla, ma anche lo specialista fondatore di "Formula Medicine", centro con sede a Viareggio che si occupa della preparazione fisica ma soprattutto mentale degli atleti.

Il dottor Riccardo Ceccarelli, medico dello sport toscano di 65 anni, collabora fin dal 1989 soprattutto con esponenti di spicco del mondo della Formula 1, un settore in cui la stabilità mentale e il controllo dell'emotività sono d'importanza estremamente rilevante: oltre ad aver fornito il proprio contributo a due storici pluri campioni del mondo del calibro di Ayrton Senna e Fernando Alonso, lo specialista segue anche il leader della Red Bull Max Verstappen, 4 volte iridato. Chiaramente l'obiettivo del lavoro del medico è quello di dare un'adeguata preparazione mentale ai suoi assistiti, e di fornire gli strumenti per ottimizzare le prestazioni al volante e gestire i momenti di difficoltà, non solo nel corso di un'intera stagione ma anche all'interno della stessa gara.

La collaborazione con Sinner è iniziata nel 2020, quando il tennista italiano si allenava presso il "Piatti Tennis Center" di Bordighera. I progressi a livello mentale devono essere stati molto rilevanti, dal momento che l'unico punto fisso nel team che lo segue è proprio rappresentato dal dottor Ceccarelli. Il medico dello sport toscano applica un metodo scientifico, con l'obiettivo di fornire al numero uno al mondo gli strumenti giusti per gestire la pressione nelle fasi più delicate dei match. Generalmente questo lavoro avviene da remoto, visti gli impegni ravvicinati nel calendario dell'Atp: meno spesso questi incontri avvengono di persona in momenti di pausa o magari di maggiore necessità.

E uno di questi, visto in particolar modo ciò che è accaduto durante la finale del Roland Garros e il duro colpo subito a livello mentale, è indubbiamente il terzo Slam dell'anno, dove il tennista italiano parte ancora una volta senza i favori del pronostico, dietro il due volte vincitore

Carlos Alcaraz e il sette volte campione Novak Djokovic. Ceccarelli si è quindi recato a Londra per svolgere un lavoro più mirato di persona su Jannik, con la speranza di aiutare Sinner a superare lo scoglio dei Championships.