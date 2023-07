Wimbledon, Vondrousova è la prima finalista: battuta Svitolina in 2 set

La tennista ceca Marketa Vondrousova è la prima finalista al toneo di Wimbledon. La numero 42 al mondo ha sconfitto l'ucraina Elina Svitolina (76) con il punteggio di 6-3 6-3.

Era la semifinale delle outsider quella tra Vondrousova e Svitolina, entrambe arrivate a questa partita dopo aver collezionato scalpi importanti. La ceca aveva sconfitto la statunitense Jessica Pegula dopo essersi trovata sotto 4-1 nel terzo set. Ancora più tortuoso il cammino dell'ucraina che aveva messo in fila Venus Williams, Mertens e Kenin prima delle ultime due incredibili maratone vinte contro Azarenka e la numero uno Iga Swiatek. La stanchezza accumulata in queste due settimane incide tanto nella prestazione poco brillante di oggi ma la Svitolina può essere di sicuro soddisfatta per essere tornata ad alti livelli dopo la lunga pausa per maternità, che le ha regalato la piccola Skai, avuta dal marito Gael Monfils.

Marketa Vondrousova becomes the first unseeded Ladies’ Singles #Wimbledon finalist in the Open Era pic.twitter.com/vG4DQJlgP3 — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Vince meritatamente la Vondrousova, che dimostra grande adattabilità sull'erba e maggiore lucidità dell'avversaria nel momento clou della partita. La giocatrice ceca conquista dunque la prima finale della carriera ai Championships. Già protagonista di un exploit al Roland Garros 2019 quando fu sconfitta in finale dall'australiana Barty, Marketa ha tutta l'intenzione di continuare la grande tradizione delle tenniste ceche a Wimbledon. Da Jana Novotna a Petra Kvitova senza dimenticare la leggenda Martina Navratilova, nativa di Praga giocatrice sotto bandiera americana per parte della carriera. Adesso attende la vincente della semifinale, che vedra di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur.

La partita

Si gioca col tetto chiuso, condizioni ambientali che facilitano la rapidità degli scambi e la velocità della palla. L'equilibrio dura fino al 2-2. La giocatrice ceca dimostra di avere le idee più chiare della sua avversaria e strappa il servizio alla Svitolina, molto fallosa. La reazione dell'ucraina arriva immediata e conquista il controbreak. L'illusione dura però pochissimo. Le traiettorie mancine della Vondrousova la mettono in costante difficoltà mandandola in confusione. Con due break consecutive la ceca si prende il primo set 6-3. L'andamento del match non cambia nel secondo set. La Svitolina prova a metterci impegno ma sembra sprovvista di un piano b per contrastare la sua avversaria. Riesce tutto invece anche i colpi più impensabili alla Vondrousova che scappa via subito 3-0 con un break in avvio.

Marketa Vondrousova is a #Wimbledon finalist



The 24-year-old defeats Elina Svitolina 6-3, 6-3 to reach her second Grand Slam final pic.twitter.com/zcGBtItA0L — Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2023

Il match diventa praticamente un calvario per Lady Monfils, che non riesce più a tenere gli scambi e va sotto 0-4. Quando la partita sembrava avviata alla conclusione con la ceca avanti 40-0 succede qualcosa di inaspettato. Arrivano una serie di errori della Vondrousova e la Svitolina comincia a crederci. Recupera due break e si porta 3-4. Nel momento dell'aggancio ricade nelle solite indecisioni che hanno contraddistinto la sua parita e perde ancora il servizio. Sul 5-3 la Vondrousova va subito 30-0. Subisce il ritorno dell'avversaria sul 30-30 ma grazie a due prime di servizio riesce a chiuderei il match, evitando altre pericoloso insidie. La finale di Wimbledon è sua.