Terapia antistress: "Il giardinaggio può fare la felicità"

"Il giardinaggio fa la felicità" è il tema-messaggio quest'anno di Orticola, la mostra mercato in programma da giovedì a domenica 10 maggio ai Giardini Montanelli, per avvicinare tutti al verde e sostenere (grazie alla vendita dei biglietti e all'impegno del Corporate Partner, Ceresio Investors) fin dalla prima edizione, i progetti di riqualificazione e di manutenzione di aree verdi di Milano. Perché il giardinaggio? Recenti ricerche scientifiche realizzate da studiosi inglesi hanno scoperto che nel terreno si trova un batterio, Mycobacterium vaccae, assolutamente innocuo per l'essere umano, che ogni qualvolta entriamo in contatto con il verde e al terra, questo batterio, facilmente inalato o ingerito perché trasportato dall'aria, sarebbe capace di stimolare il cervello, inducendolo a produrre serotonina, la sostanza chiamata comunemente "ormone della felicità", offrendo quindi benefici simili a un antidepressivo. Il giardinaggio quindi non può che essere una potente "terapia naturale" che migliora l'umore, riduce ansia e stress, in quanto abbassa il cortisolo e aumenta l'autostima attraverso il contatto con la natura e il raggiungimento di obiettivi tangibili. Solo l'inizio per un viaggio tra centinaia di fiori, piante dalle più comuni a quelle più rare. Il paese straniero ospite è la Spagna e ci sarà un particolare giardino-rifugio creato da uno dei più importanti giovani architetti paesaggisti spagnoli, Fernando Martos, oltre ad altri allestimenti: "Passaggi e meditazioni" di Emy Petrini all'ingresso di piazza Cavour e "Sinaptica" di Canyalab vicino alla fontana, poi la regina, The King's Rose (nella foto sopra) la rosa presentata al RHS Chelsea Flower Show 2025 da David Austin, l'ultima novità della sua collezione di rose inglesi che prende il nome da Sua Maestà Re Carlo III e quella dedicata rosa dedicata a Ornella Vanoni. Si potranno vedere e toccare numerose piante particolari: Cyathea contaminans, una felce che può raggiungere i 20 metri di altezza, Acer pentaphyllum, uno degli aceri più rari al mondo, Chloraea bletioides (nella foto sotto) un'orchidea rustica endemica del Cile che scompare durante la stagione sfavorevole per riemergere dai suoi organi sotterranei di riserva e ancora Purshia plicata che attrae le farfalle, Sauropus androgynus conosciuto anche con il nome comune di katuk, le cui foglie sono gustose e spesso vengono consumate cotte e il loro sapore ricorda quello dei piselli freschi e tanti altri. Sono ben 139 gli incontri tra workshop e allestimenti floreali.

Nell'ambito di Orticola per Milano, le attività di riqualificazione e di manutenzione di aree verdi cittadine, possibili grazie ai proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, la Fondazione ha di recente siglato una collaborazione tecnica con il Comune di Milano per la riqualificazione e la manutenzione ordinaria del giardino Camilla Cederna di Largo Richini, di fronte all'Università degli Studi di Milano, mentre prosegue la cura e la manutenzione anche delle altre aree verdi di cui si occupa la Fondazione: Piazza Santo Stefano e Brolo, Pergola al Castello Sforzesco, Giardino di Palazzo Reale, Cortile di Palazzo Dugnani, Aiuola dei Cerbiatti. L'acquisto dei biglietti solo on line sul sito www.orticola.org e www.midaticket.it.