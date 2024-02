"All’Italia il comando tattico delle operazioni nel Mar Rosso". L’annuncio di Crosetto sull’operazione nel Mar Rosso

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha annunciato che " l'Unione Europea, nella giornata di oggi, ha chiesto all'Italia di fornire il Force Commander dell'Operazione Aspides nel Mar Rosso (l'ufficiale ammiraglio che esercita il comando imbarcato degli assetti navali che partecipano all'operazione) ". La nota prosegue con la sottolineatura da parte del ministro che " l'importanza e l'urgenza dell'Operazione Aspides, che contribuirà a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso, hanno indotto la Difesa italiana ad assicurare immediatamente il proprio sostegno ".

Il comando tattico dell'operazione Aspides, conclude il ministro, è " un ulteriore riconoscimento dell'impegno del Governo e della Difesa e della competenza e professionalità della Marina Militare ". L'Italia, ha spiegato oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dovrebbe partecipare all'operazione con una nave. " Sarà una missione difensiva, non solo di accompagnamento. Per la sede vedremo: Grecia, Francia, ma può darsi che ci sia una rotazione ", ha proseguito il vicepremier. Questa missione, per l'Italia, è fondamentale nell'ottica dell'economia e del commercio, come ha ben spiegato il segretario di Forza Italia a Bruxelles: " Siamo un Paese votato alle esportazioni: il 40% dell'export marittimo passa dal Canale di Suez. E' nostro interesse fare di tutto per proteggere le navi mercantili. Sarà una missione difensiva: non attaccheremo gli Houthi nello Yemen ".