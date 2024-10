Attentato ad Ankara, colpita azienda aerospaziale: "4 morti e 14 feriti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Pomeriggio di panico in quel di Ankara. La capitale turca è stata messa a soqquadro da un attentato, inizialmente ipotizzato come opera di un kamikaze, all'azienda aerospaziale e di difesa turca Turkish Aerospace Industries Inc.(Tusas). L'azienda si trova nella periferia della capitale Ankara. Sul posto forze di sicurezza, ambulanze e vigili del fuoco. Al momento il bilancio è di 4 morti e 14 feriti.

Secondo la Cnn turca, alcuni degli aggressori sono entrati nell'edificio inziiando a seminare il panico. A fornire le prime informazioni è stato il ministro degli Interni, Ali Yerlikaya: "E' stato realizzato un attacco terroristico allo stabilimento dell'azienda aerospaziale di Stato ad Ankara. Purtroppo ci sono morti e feriti", ha detto Yerlikaya, che ha promesso che ulteriori informazioni saranno divulgate in tempi brevi. Inoltre, sarebbe proseguito lo scontro a fuoco e ci sarebbero ostaggi, secondo l'emittente Ntv, precisando che si tratta di informazioni non confermate ufficialmente. L'attacco non è stato sinora rivendicato.

Due dei tre terroristi che hanno attaccato la sede dell'azienda sono stati "neutralizzati". A renderlo noto i media turchi, che citano fonti delle forze dell'ordine, intervenute per porre fine all'attacco e liberare i dipendenti rimasti ostaggi del commando. L'ufficio del procuratore capo di Ankara ha avviato un'inchiesta, alla quale sono stati assegnati un vice procuratore capo e otto pubblici ministeri.

A motivare l'attacco, ipotizzano i media, potrebbe essere il desiderio di colpire i partecipanti alla fiera per le industrie della difesa e dell'aerospazio. Oggi tra gli ospiti c'era anche il ministro degli Esteri ucraino. La Tai è una delle principali aziende aerospaziali della Turchia, specializzata nella progettazione, produzione, modernizzazione e manutenzione di una vasta gamma di prodotti aeronautici e spaziali. Fondata nel 1984, svolge un ruolo cruciale nel settore della difesa e dell'aerospazio in Turchia, collaborando spesso con il governo e altre nazioni allo sviluppo di tecnologie avanzate. Prima dell'affaire S-400, Tai produceva parti cruciali per gli F-35, inclusi componenti per la fusoliera centrale e altre strutture aeronautiche.

"Non ci sono italiani fra le vittime". Lo ha detto a Radio24 il ministro degli esteri Antonio Tajani.

"L'attacco è contro il sito dove si svolgeva un evento sull'aerospazio, ci dovrebbe essere un gruppo di tecnici italiani ma sarebbe al sicuro. Stiamo seguendo minuto per minuto, ma sono in una stanza fuori dal luogo della sparatoria. Siamo vicini al popolo turco".