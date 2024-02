Fermato il "lupo solitario" dell'attentato al consolato Usa e il Pm: "Situazione seria"

Rimangono ancora diversi punti da chiarire sull’attentato con bombe molotov al consolato americano di Firenze, avvenuto nella notte tra mercoledì 31 gennaio e venerdì 1° febbraio. Dopo la diffusione del video di rivendicazione dell’attacco su Telegram, la pista della sinistra antagonista è stata definitivamente archiviata ed è diventata inequivocabile la matrice terroristica islamica del gesto. Nella mattinata di sabato 3 gennaio, il presunto attentatore è stato fermato.

Nel filmato, in arabo e sottotitolato in italiano, il presunto attentatore dichiara che “ dopo mesi di preparazione, sono iniziate le nostre operazioni in Europa. È già decisa la lista dei primi 50 obiettivi sionisti da colpire in Italia ”, per poi concludere lanciando un avvertimento rivolto al “ governo israeliano e italiano, per l'Unione europea e tutti i governi sionisti in Europa e nel mondo. Sappiate che per ogni civile palestinese ucciso si crea un nuovo combattente di Hamas nel mondo ”. Sul canale Telegram, inoltre, viene sottolineato il fatto che verranno pubblicati altri video dopo ciascun attentato e che " nessuna delle operazioni intitolate simbolicamente 'morte ai sionisti' prevede morti o feriti come obiettivo originario. Perciò, qualora ci fossero, non sarà stata una nostra scelta ". Il filmato è stato inviato via mail alla sede Rai del Tg3 Toscana ed è stato acquisito dalla Digos e dai Ros dei carabinieri.

Parrebbe dunque che l’uomo sia un affiliato dell’organizzazione palestinese e che l’attentato sia la concretizzazione dei timori dei servizi di sicurezza dell’Occidente, convinti che il gruppo che governa la Striscia possa attivare la propria rete di operativi in Europa e Stati Uniti per condurre attacchi contro obiettivi sensibili. Già a novembre, il direttore dell’Fbi Christopher Wray aveva affermato al Congresso di star “ monitorando come la minaccia possa evolversi e non possiamo escludere che Hamas possa utilizzare il conflitto per condurre attentati qui sul suolo americano ”. Questa ipotesi, però, è poco probabile. Come scritto su Repubblica da Lorenzo Vidino, direttore del programma sull’estremismo presso la George Washington University, le modalità del gesto, il tipo di video e altri elementi rendono più plausibile l’ipotesi che l’attentatore sia un lupo solitario che ha deciso di auto-attivarsi, un soggetto privo di legami diretti con Hamas che dal 7 ottobre si è trovato immerso nella propaganda jihadista su internet e ispirato dalle frange più estremiste dell’islam. Una dinamica, questa, che ricorda molto da vicino la serie di attentati che hanno insanguinato l’Europa nel decennio scorso e rivendicati dallo Stato islamico, ma compiuti da persone che con esso non avevano alcun legame operativo.