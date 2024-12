Bomba nascosta nel monopattino, ucciso a Mosca il generale capo delle forze nucleari

Ascolta ora 00:00 00:00

A Mosca sembra essere tornata la stagione degli attentati a pezzi da novanta dell'establishment. Il generale Igor Kirillov, comandante delle forze radiologiche, chimiche e biologiche dell'esercito russo, e il suo vice sono rimasti uccisi nell'esplosione di una bomba nella capitale. Kirillov "è colui che ha denunciato durante i suoi briefing i laboratori americani di armi biologiche in Ucraina", scrive il giornale russo Kommersant sul proprio sito, accusando i servizi segreti ucraini di essere dietro l'assassinio. Il generale "non era la figura più importante nell'operazione speciale russa" in Ucraina, ma la sua uccisione è "un crimine senza precedenti commesso a Mosca".

A rendere noto l'accaduto questa mattina, il Comitato investigativo russo: la deflagrazione sarebbe stata causata da un ordigno collocato su un monopattino elettrico parcheggiato nei pressi dell'ingresso di un edificio residenziale su viale Riazanski. L'ordigno era equivalente a 300 grammi di tritolo, secondo una fonte investigativa alla Tass: gli artificieri hanno raccolto tutti gli elementi dal luogo dell'attentato e hanno ispezionato l'area per verificare che non ci fossero altri esplosivi.

In precedenza, i servizi di emergenza avevano riferito alla TASS che un'esplosione aveva scosso il primo piano di un edificio residenziale non gassificato in Ryazansky Prospekt, nel sud-est di Mosca. L'esplosione ha danneggiato le vetrate della facciata dei primi quattro piani dell'edificio.

Le truppe russe di difesa radioattiva, chimica e biologica, note come RKhBZ, sono forze speciali che operano in condizioni di contaminazione radioattiva, chimica e biologica: Kirillov era stato condannato in contumacia da un tribunale ucraino lunedì per l'uso di armi chimiche vietate durante l'operazione militare russa in Ucraina. La Gran Bretagna aveva, invece, sanzionato in ottobre Kirillov e le forze di protezione nucleare per l'uso di agenti antisommossa e per le molteplici segnalazioni dell'uso sul campo di battaglia dell'agente tossico soffocante cloropicrina. Il servizio di sicurezza ucraino, l'SBU, ha dichiarato di aver registrato più di 4.800 utilizzi di armi chimiche sul campo di battaglia a partire dal febbraio 2022, in particolare granate da combattimento K-1.

Il generale Igor Kirillov, "per molti anni ha sistematicamente, con i fatti alla mano, denunciato i crimini degli anglosassoni: le provocazioni della Nato con le armi chimiche in Siria, la manipolazione da parte della Gran Bretagna di sostanze chimiche vietate e le provocazioni a Salisbury e Amesbury, le attività letali dei biolaboratori americani in Ucraina e molto altro": così ha tuonatoin in un post su Telegram la portavoce del ministero degli

Esteri russo"Era una persona intrepida, che non si è mai nascosta dietro le spalle degli altri", lottando "per la madrepatria e la verità", ha scritto ancora Zakharova.