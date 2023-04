Auto sulla folla a Gerusalemme. Netanyahu: "È un attentato"

Ancora una volta un'auto tra i pedoni, ancora una volta un presunto terrorista che ha accelerato improvvisamente per infondere panico tra i passanti. Sono passati pochi giorni dall'attentato, avvenuto con la stessa modalità, di Tel Aviv in cui ha trovato la morte l'italiano Alessandro Parini e Israele è precipitato nuovamente nella paura di attacchi terroristici. Questa volta teatro dell'azione sono state le strade di Gerusalemme. Un'auto ha investito e ferito almeno cinque persone nell'area del mercato di Mahane Yehuda. Per il premier Netanyahu non ci sono dubbi. "Si tratta - ha dichiarato ai media locali - di un attentato".

La zona dell'attentato

La scelta dell'area in cui colpire non è stata casuale. Né tantomeno l'orario. Un'auto è piombata sulla folla nelle vie limitrofe al mercato di Mahane Yehuda. Uno dei più famosi di Gerusalemme, situato a pochi passi dal "confine invisibile" di Gerusalemme Est. Il mercato è tra i più affollati della città e in questi giorni lo è ancora di più. Israele infatti si prepara a festeggiare lo Yom HaAtzmaut, ossia il giorno dell'indipendenza.

Non una ricorrenza qualsiasi: quest'anno infatti ricade il 75esimo anniversario dalla fondazione dello Stato ebraico. Le celebrazioni inizieranno il 25 aprile e termineranno il giorno successivo. In tanti, tra i cittadini, si preparano a rimanere in casa con i parenti o a organizzare gite fuori porta. Per questo i mercati di Gerusalemme e delle altre città israeliane sono più affollati del solito.

Nell'orario di punta un veicolo è improvvisamente piombato in una zona pedonale limitrofa all'area di Mahane Yehuda caratterizzata da bancherelle e piccole botteghe. Cinque civili sono stati investiti. Almeno uno di loro, come raccontato dal Times Of Israel, sarebbe in gravi condizioni. La polizia ha confermato l'accaduto ai media locali. Gli agenti, in particolare, una volta intuita la pericolosità dell'azione terroristica in corso avrebbero sparato in direzione dell'auto entrata nell'area pedonale. Il guidatore, sempre a detta della polizia di Gerusalemme, è stato "neutralizzato".

Ramming attack at Agripas Street near Jaffa Street; Injuries among Israelis. ISF shot and seriously injured the Palestinian. The area is currently blocked by ISF pic.twitter.com/w74R4noRAn — Local Focus - Security Alerts (@LocalFocus1) April 24, 2023

Le parole di Netanyahu

Un attacco nel cuore di Gerusalemme nell'immediata vigilia del giorno dell'indipendenza è percepito ovviamente dal governo israeliano come una grave provocazione. Per questo il premier Benjamin Netanyahu non ha perso tempo nel confermare che l'azione a Mahane Yehuda ha avuto una matrice terroristica.