Burkina Faso, attacco in una chiesa cattolica durante la Messa, almeno 15 morti

Terrore durante la celebrazione della Messa nella chiesa cattolica del villaggio di Essakane, nel Burkina Faso. Pesante il bilancio delle vittime. A renderlo noto è il vescovo della diocesi di Dori, monsignor Laurent Bifuré Dabire: "Il bilancio provvisorio è di 15 fedeli uccisi, dei quali 12 morti sul posto e tre nel Centro sanitario a causa delle ferite riportate''.

Dodici fedeli sono morti sul posto, tre in seguito alle gravi ferite riportate. Secondo alcune fonti di stampa locale il blitz sarebbe stato condotto da alcuni uomini armati, molto probabilmente fondamentalisti islamici, all’interno dell'edificio sacro. Il Global Terrorism Index, che misura l’impatto del terrorismo in ciascun Paese del mondo, indica il Paese africano al secondo posto appena dopo l’Afghanistan a livello di rischio sicurezza. Nel Burkina Faso sono molto attivi i gruppi di islamisti jihadisti vicini ad Al-Qaeda e in passato all'Isi, che da sempre si macchiano di gravissime violazioni dei diritti umani e controllano il 40% circa del territorio nazionale.

"In queste dolorose circostanze - scrive il vescovo - vi invitiamo a pregare per il riposo eterno di quanti sono morti nella fede, per la guarigione dei feriti e per la consolazione dei cuori addolorati. Preghiamo anche per la conversione di coloro che continuano a seminare morte e desolazione nel nostro Paese. Che i nostri sforzi di penitenza e di preghiera durante questo periodo di Quaresima portino pace e sicurezza al nostro Paese, il Burkina Faso".

Essakane si trova nella provincia di Oudalan, nella regione del Sahel. I gruppi terroristici armati cercano di opporsi con tutte le forze alla riconquista del territorio operata dal governo di transizione, guidato dal capitano Ibrahim Traoré, al potere dal 2022 dopo il secondo colpo di stato in meno di un anno. I jihadisti sono arrivati in Burkina Faso nel 2015. Attentati e scontri armati hanno causato, sino ad ora, almeno ventimila morti, mentre circa due milioni di persone sono state costrette a sfollare.

Dal sito burkina24.com

"Orrore per il vile attacco terroristico contro fedeli cattolici durante una S. Messa a Essakane", scrive su X il vicepremier e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. "Il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e massima solidarietà ai feriti".

"Contro i cristiani è in atto una strage continua", dichiara in una nota il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. "Ci stringiamo alla comunità cattolica di Essakane, in Burkina Faso, nel profondo dolore per le vittime e i feriti di un attacco terroristico, nella speranza che la comunità internazionale accenda, quanto prima e adeguatamente, i riflettori sul tema dei cristiani perseguitati, oppressi o nel bisogno, che sono centinaia di milioni nel mondo".