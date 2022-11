Forte esplosione in centro a Istanbul, ci sono morti: "È un attentato"

Forte esplosione in centro a Istanbul, nella via pedonale Istiklal Cadde, dove si contano già almeno 6 morti e 53 feriti. Inevitabili le scene di panico csubito dopo la detonazione, come si evince dai video che sono stati pubblicati sui social, dove si vedono molte persone scappare lungo l'ampia strada dello shopping e numerosi corpi a terra. Recep Tayyip Erdogan, con un comunicato, ha confermato la pista terroristica: " È un vile attentato ".

Quindi, poco dopo, ha aggiunto: " Sarebbe sbagliato se dicessimo con certezza che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che ci ha dato il governatore indicano la pista del terrore. Auguro la misericordia di Dio ai nostri fratelli morti nell'attentato dinamitardo avvenuto oggi alle 16:20 in viale Istiklal e auguro una pronta guarigione ai nostri feriti ". Erdogan ha poi spiegato: " Al momento, le prime osservazioni sono che una donna gioca un ruolo in questa vicenda​. La nostra nazione deve essere sicura che i responsabili della situazione in Istiklal saranno puniti come meritano "

Il quotidiano Yeni Safak, vicino al governo, e il capo della comunicazione della presidenza turca Fahrettih Altun, per primi hanno fatto intendere che quella terroristica sia la pista seguita dagli investigatori. " Un'indagine accurata, approfondita e rapida è partita e tutte le poste saranno vagliate meticolosamente. Tutte le istituzioni coinvolte sono mobilitate per chiarire le cause dell'esplosione verificatasi oggi a Istanbul ", si legge nel comunicato di Altun.

La Turchia ha imposto a tutti i mezzi di comunicazione un divieto temporaneo, " per motivi di sicurezza ", sulla trasmissione di informazioni riguardanti l'esplosione. " Il Consolato Generale e l'Unità di Crisi monitorano la situazione e l'eventuale coinvolgimento di connazionali ", si legge in un tweet del profilo ufficiale della Farnesina. Pochi minuti prima, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a pubblicare un tweet: " Immagini terribili da Istanbul. L'Italia esprime vicinanza al governo e al popolo turco e il proprio sentito cordoglio per le vittime innocenti. La nostra unità di crisi sta monitorando la situazione e contattando i nostri connazionali ". Anche il ministro della Difesa Crosetto si è espresso in merito: " Voglio esprimere la mia vicinanza al Governo e al popolo turco e il mio sentito cordoglio per le vittime innocenti ".

Non è la prima volta che Istiklal Cadde viene colpita da un attentato terroristico. Sulla scia di diversi attentati causati dall'Isis, il 10 marzo 2016 un attentato provocò una strage proprio su quella strada, cuore commerciale di Taksim: un terrorista suicida si fece saltare in aria davanti all'ufficio del governatore distrettuale, causando 5 morti e 36 feriti, tra cui 12 turisti stranieri.