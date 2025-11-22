Gaza, Israele annuncia: "Uccisi 5 importanti membri di Hamas"

"Oggi Hamas ha violato nuovamente il cessate il fuoco, inviando un terrorista nel territorio israeliano per attaccare i soldati dell'Idf. In risposta, Israele ha eliminato cinque importanti terroristi di Hamas". Lo annuncia su X l'ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, denunciando che "Israele ha rispettato pienamente il cessate il fuoco, Hamas no".

E ancora: "Durante il cessate il fuoco, decine di terroristi di Hamas hanno oltrepassato le linee israeliane per attaccare le nostre truppe, mentre giustiziavano civili palestinesi a Gaza".

Sono almeno 21 i palestinesi uccisi nella nuova ondata di raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferisce la Difesa civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas. L'esercito israeliano aveva annunciato in precedenza di aver cominciato a bombardare "obiettivi terroristici di Hamas nella Striscia", dopo che un miliziano armato aveva aperto il fuoco nel sud contro i soldati.

L'amministrazione Trump "appoggia" gli attacchi di rappresaglia israeliani effettuati oggi a Gaza. Lo riporta Axios, citando un funzionario statunitense secondo cui un agente di Hamas è passato dalla zona rossa a quella verde, attaccando le postazioni dell'Idf ed è stato eliminato.

"L'attacco è avvenuto in un'area di recente riapertura del varco per gli aiuti umanitari", ha spiegato il funzionario. "Israele ha una politica – che ha ricevuto l'approvazione dei mediatori – secondo la quale le violazioni del cessate il fuoco saranno affrontate con una risposta immediata", ha aggiunto.