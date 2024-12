Attentato in Germania, auto sulla folla ai mercatini di Natale: almeno un morto e più di 60 feriti

Persone a terra ao mercatini di Natale di Magdeburgo

Ascolta ora 00:00 00:00

Auto sui passanti nei mercatini di Natale di Magdeburgo, in Sassonia. Il tutto sarebbe accaduto poco dopo le 20 e per il momento non si hanno informazioni certe. Si contano circa 60 feriti e almeno una vittima. La polizia sta perquisendo l'area transennata del mercatino di Natale alla ricerca di esplosivi, dopo che l'uomo alla guida di un'auto lanciata a tutta velocità sulla folla è stato arrestato. L'auto che ha condotto l'attacco è una Bmw nera. Il portavoce del governo locale, Matthias Schuppe, citato dalla Bild, ha riferito che un uomo si è lanciato alla guida di un auto tra le bancarelle nella piazza del municipio. L'attentatore sarebbe stato arrestato. È un atto di terrorismo, dice la Bild spiegando di averne avuto conferma dal portavoce del governo regionale della Sassonia-Anhalt.

Su posto sono arrivati gli artificieri. " Per motivi attuali, segnaliamo di evitare il mercatino di Natale.

Questo è un evento terribile, soprattutto ora nei giorni che precedono il Natale

Per favore, lasciate che i servizi di emergenza facciano il loro lavoro e lasciate il mercato in modo ordinato", è la nota diramata dall'oganizzazione del mercatino, immediatamente chiuso dopo l'attacco. "", è la dichiarazione di Reiner Haseloff, governatore del Baden.

Articolo in aggiornamento