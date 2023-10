Boldrini su Hamas: "Va debellato". E su Israele: "Non uccida bambini"

Laura Boldrini contro Hamas ma senza tralasciare una stoccata contro Israele. Il parlamentare del Partito democratico è intervenuto a "ZTL", il programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Giornale Radio, l'ex presidente della Camera ha dichiarato: " Condanna durissima verso attacchi terroristici di Hamas contro popolo israeliano. Israele ha diritto a difendersi, ma ci deve essere un limite: non si possono uccidere altri civili che non hanno responsabilità ". Parole di condanna che, comunque, in pochi dalle sue parti hanno finora pronunciato.

L'ex presidente della Camera ha poi aggiunto che " Hamas va debellata " ma che è necessario farlo " attenendosi alle regole del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario. Non si può sparare sui bambini e considerarlo normale perché si è stati vittime di terrorismo ". Un ragionamento umanitario da parte di Boldrini che, tuttavia, non considera la strategia adottata da Hamas nella Striscia di Gaza di utilizzare i civili palestinesi come scudi umani. L'analisi del deputato dem, quindi, prosegue: " Dopo l'atto terroristico di Hamas, la situazione è diventata ancora più esplosiva perché ci sono le reazioni ".

Secondo lei, infatti, Israele con il suo esercito avrebbe potuto condurre " un'azione chirurgica e mirata ", in quanto " ha capacità per farlo ", colpendo " elementi di Hamas che si sono macchiati dei crimini ". Le immagini di quel fatidico 7 ottobre, tuttavia, dimostrano che all'azione di Hamas nel territorio israeliano dove è stato fatto scempio di esseri umani, hanno partecipato anche soggetti che sembrano estranei all'organizzazione ma a questa si sono accodati. Le stragi di innocenti sono esecrabili in qualunque contesto ma occorre porre l'attenzione su tutti gli aspetti di questa situazione drammatica, analizzando a tutto tondo ogni suo aspetto.