Israele, 30 anni di sangue sui bus: la lunga scia di attentati

Attentatori suicidi, ordigni a bordo, autobomba piazzate sul ciglio della strada: i bus in Israele sono finiti spesso nel mirino degli attacchi terroristici negli ultimi 30 anni. Una lunga scia di sangue che ha causato 263 morti e quasi 400 feriti. Ecco una breve sintesi degli episodi più drammatici.
6 aprile 1994
Viene attaccato un bus con un'autobomba ad Afula, il bilancio è di 8 morti. Il 13 dello stesso mese altre 5 persone rimangono uccise in un attacco nella stazione dei bus di Adera.
19 ottobre 1994
Un attentatore suicida sul bus numero 5 a Tel Aviv uccide 22 persone.
25 febbraio 1996
Hamas prende di mira l'autobus numero 18 nella stazione centrale di Gerusalemme. Il bilancio è di 26 morti, inclusi 9 soldati. Ai primi di marzo, il 3, un altro attentato sulla Jaffa road di Gerusalemme causa l'uccisione di 16 civili e 3 militari.
2 dicembre 2001
Sono 15 i morti e 40 i feriti quando un attentatore suicida si fa esplodere sul bus n.16 ad Haifa.
10 aprile 2002
Otto i morti nell'attacco al bus 960 diretto da Haifa a Gerusalemme. Due giorni dopo, il 12, una attentatrice si fa esplodere alla stazione dei bus nei pressi di un mercato di Gerusalemme, uccidendo 6 persone e ferendone altre 104.
5 giugno 2002
17 i morti per l'esplosione di un'auto imbottita di tritolo contro l'autobus 830 partito da Tel Aviv che viene distrutto.
18 giugno 2002
Si contano altri 19 morti in un attacco contro il bus 32A partito da Gilo e pieno di studenti.
19 giugno 2002
Un attentatore si fa esplodere a nord di Gerusalemme uccidendo 7 persone.
21 ottobre 2002
Sono 14 i morti dopo l'esplosione di una autobomba nei pressi del bus 841.
5 marzo 2003
17 uccisi per un altro attentato suicida, a bordo del bus 37, diretto all'università di Haifa.
19 agosto 2003
Viene colpito da un attentatore l'autobus 2 a Gerusalemme. I morti sono 23, oltre 130 i feriti.
29 gennaio 2004
L'attacco suicida contro il bus 19 a Gerusalemme uccide 11 persone.
31 agosto 2004
16 morti e 100 feriti in un duplice attentato a Beersheba, dove negli anni successivi verranno sventati altri attacchialla stazione centrale.
19 aprile 2016
Nell'ultimo attacco a un bus citato dalle stime del governo israeliano, a Gerusalemme rimangono ferite 21 persone, compresi i passeggeri di un bus e una macchina vicino al mezzo che venne incendiato.