Terrorismo

"Volevano uccidere Papa Francesco". In manette un tagliagole dell'Isis fuggito in Olanda

Il piano era stato strutturato per essere messo in atto durante la visita pastorale di Trieste il 7 luglio 2024: il turco è già stato estradato nel nostro Paese

Papa Francesco a Trieste
Papa Francesco a Trieste
È stato reso noto solo oggi, all'esito del termine delle indagini, che esisteva nel 2024 un piano per uccidere Papa Francesco

durante la sua visita a Trieste del 7 luglio da parte dell'Isis. In Olanda l'interpol ha arrestato il turco Hasan Uzun, sospettato di essere parte dell'organizzazione dell'attentato mai avvenuto.

Articolo in aggiornamento

