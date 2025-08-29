"Volevano uccidere Papa Francesco". In manette un tagliagole dell'Isis fuggito in Olanda

È stato reso noto solo oggi, all'esito del termine delle indagini, che esisteva nel 2024 un piano per uccidere Papa Francescodurante la sua visita a Trieste del 7 luglio da parte dell'Isis. In Olanda l'interpol ha arrestato il turco Hasan Uzun, sospettato di essere parte dell'organizzazione dell'attentato mai avvenuto.
