Morto Yair Yaakov, uno degli ostaggi rapito con la compagna e i figli

Il kibbutz di Nir Oz ha annunciato la morte di Yair Yaakov, 56 anni, residente in quella comunità. Fino a oggi si ipotizzava che l'uomo fosse tra i rapiti di Hamas durante il ratto compiuto il 7 ottobre ma stando a quanto si è appreso in queste ore, l'uomo sarebbe stato ucciso quel giorno stesso e il suo corpo è rimasto prigioniero a Gaza. Il fratello Yaniv Yaakov ha spesso parlato con i media italiani e all'Adnkronos raccontò che Yair fu tra i residenti più stoici del kibbutz, che aveva fatto " di tutto per bloccare la porta del rifugio " quando i miliziani di Hamas erano entrati nella sua casa.

Quelle sono state ore di gran confusione e caos, tra corpi abbandonati, feriti, e devastazione. L'assalto dei terroristi di Hamas ha fatto scempio dei kibbutz e dei loro abitanti e solo dopo alcune ore ci si è davvero resi conto di quanto fosse accaduto. Che Yair fosse in nelle mani dei miliziani, Yaniv lo ha capito solo diverso tempo dopo, quando ha iniziato a circolare in video di Hamas: era nelle loro mani insieme alla sua compagna. Da quel momento l'incubo si è concretizzato per la sua famiglia. Tramite l'Adnkronos, il fratello dell'ostaggio aveva rivolto un appello per fare di tutto per il rilascio ma, purtroppo, ogni sforzo è stato vano. Oggi, la famiglia è stata informata che l'uomo è stato assassinato e che il suo corpo è detenuto a Gaza.

È solo una delle migliaia di vittime mietute da Hamas nell'assalto del 7 ottobre, che ha scatenato l'ira di Israele contro il gruppo terroristico nella Striscia di Gaza. Fortunatamente, la compagna di Yair è già stata rilasciata, così come i loro figli, Or e Yagil, 16 e 12 anni, che facevano parte del gruppo di ragazzini portati via dalle milizie di Hamas. In particolare, il piccolo Yagil apparve in uno dei video propagandisti di Hamas nei mesi scorsi, facendo leva sull'umanità del gruppo terroristico che ne annunciò il rilascio per motivi umanitari, considerata la sua età e, soprattutto, la grave allergia che lo affligge.

Ma in tutti quei video, di Yair, non c'è mai stata traccia. Solo ieri, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno riferito che il giornalista di Al Jazeera, Ismail Abu Omar, rimasto ferito ieri in un attacco vicino a Rafah, è un vice comandante di Hamas. L'uomo, secondo Israele, oltre a lavorare per l'emittente di proprietà del Qatar, opera come vice comandante di compagnia nel battaglione East Khan Younis di Hamas. Questo spiega, dice il Times of Israel, come abbia fatto a essere tra i primi a filmare dall'interno del kibbutz Nir Oz l'assalto di Hamas del 7 ottobre.