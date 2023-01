"Bomba sporca" in aeroporto: allarme a Londra

Paura all'aeroporto Heathrow di Londra per il ritrovamento di un pacco contenente uranio che sarebbe arrivato dal Pakistan all'interno della stiva di un aereo passeggeri, che aveva fatto scalo in Oman, e destinato a cittadini iraniani nel Regno Unito: è questa la prima ipotesi formulata da chi sta conducendo le indagini secondo quanto scritto dal The Sun.

"Bomba sporca"

Gli inglesi l'hanno chiamata "bomba sporca" perché non dichiarata e il suo utilizzo sarebbe stato potenzialmente molto dannoso perché contenente elementi radioattivi. Una fonte del quotidiano ha dichiarato che si è subito attivata la corsa " per rintracciare tutte le persone coinvolte ". La vicenda risale al 29 dicembre scorso ma è stata resa nota solo oggi. Il pacco con l'uranio è stato rintracciato grazie all'uso di speciali scanner mentre stava per essere trasportato dentro un capannone merci: immediatamente è scattato l'allarme con gli agenti della Border Force (i responsabili delle operazioni di controllo nelle frontiere aeroportuali) che hanno isolato la spedizione non segnalata in una apposita stanza contro le radiazioni. “ È iniziata la corsa per rintracciare tutti coloro che sono coinvolti in questo pacchetto canaglia non manifestato - ha aggiunto - i capi della sicurezza lo stanno trattando con la serietà che merita" .

Le ipotesi

Dopo il primo e risolutivo intervento per la messa in sicurezza del pacco e delle persone presenti in aeroporto, tutto è passato nelle mani della polizia antiterrorismo che ha avviato un'indagine di sicurezza cercando di risalire a chi ha inviato il carico. Come detto, è stato spedito dal Pakistan e arrivato al Terminal 4 con un Oman Air da Muscat. Secondo le forze dell'ordine, possibile destinazione del pacco era un'azienda iraniana con sede in Regno Unito dove il materiale sarebbe dovuto arrivare a destinatari non ancora identificati. Al momento non c'è stato nessun fermo. I funzionari stanno cercando di escludere che l'ordigno sia stato costruito a Londra.

"Reali preoccupazioni"

" Ci sono reali preoccupazioni su ciò che gli iraniani che vivono qui volevano fare con quel materiale nucleare non rivelato ": a dichiararlo al The Sun è stato l'ex comandante del reggimento di difesa nucleare del Regno Unito, Hamish De Bretton-Gordon. " È molto sospetto che l'uranio arrivi su un aereo di linea commerciale dal Pakistan a un indirizzo iraniano nel Regno Unito ". I funzionari hanno sgombrato il campo da ogni dubbio in merito alle minacce, sventate, per i passeggeri. Le squadre specializzate hanno impiegato diversi giorni a esaminare la spedizione mentre veniva trasportata all'interno di un capannone merci della società Swissport.