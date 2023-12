"Rischio di attacchi". Natale blindato per la minaccia islamista

Con l’avvicinarsi del Natale, in tutta Europa sale il livello di allerta per possibili attacchi terroristici. Il commissario per gli Affari interni dell’Unione Ylva Johansson lo ha ribadito martedì 5 dicembre, poco prima dell’inizio del Consiglio dei ministri degli Interni degli Stati membri: “ Con il deterioramento della situazione in Medio Oriente e l’arrivo delle festività, c’è un grande rischio di attacchi terroristici in Europa e questo sarà uno dei punti importanti affrontati oggi dal Consiglio: aggiungiamo 30 milioni di euro per la protezione dei luoghi di culto ”.

I rischi di attentati legati al conflitto tra Israele e Hamas erano già stati sottolineati dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), i servizi segreti interni tedeschi, che in un rapporto diffuso il 29 novembre hanno segnalato un “ aumento significativo ” della minaccia terroristica a causa della guerra e il “p otenziale di rischio per possibili attacchi terroristici contro individui e istituzioni ebraiche e israeliane e contro l’Occidente ”. Il Bvf, inoltre, ha riferito di star osservando appelli agli attacchi condivisi da soggetti legati al jihadismo e un “agganciarsi” di Al-Qaeda e Stato islamico al conflitto attualmente in corso in Medio Oriente. “ Il pericolo è reale e più alto di quanto non sia stato per molto tempo ”, ha dichiarato il presidente del Bfv Thomas Haldenwag, che ha sottolineato il rischio costituito dai cosiddetti “cani sciolti”, i soggetti che agiscono da soli attaccando obiettivi “morbidi” con mezzi semplici.

Ne è un esempio l’islamista che, sabato 2 dicembre, ha attaccato i turisti che passeggiavano sul ponte Bir Hakeim di Parigi al grido di “Allah Akbar”, uccidendo un cittadino tedesco di nazionalità filippina e ferendo altre due persone. L’attentatore, Armand Rajabpour-Miyabdoab, è un 26enne di origine siriane, francese di seconda generazione, e aveva giurato fedeltà all’Isis. Al momento del suo arresto, ha dichiarato di voler morire da martire e che la Francia “ è complice delle azioni di Israele ”. Un altro caso è l'aspirante terrorista fermato a Helmsted, in Bassa Sassonia, il 21 novembre e da allora in custodia cautelare. Secondo quanto riferito dal Der Spiegel, il 20enne iracheno stava pianificando un attacco con un coltello al mercatino di Natale di Hannover. Il giovane era finito nel mirino delle autorità per una chat con un membro dell’Isis, in cui aveva espresso la sua intenzione di compiere un attentato in un luogo affollato durante l’Avvento.