"Rischio attentato". E le basi Usa in Europa alzano il livello di guardia

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale il livello d'allerta nelle basi americane in Europa per il rischio concreto di un attacco terroristico. Le basi coinvolte sono quelle di Army Garrison di Stoccarda, quella di Ramstein nell'omonima città e quella di Aviano in Friuli Venezia Giulia. Tutte le basi sono passate dal livello "Bravo", che indica una "maggiore e prevedibile minaccia di terrorismo" al livello "Charlie", penultimo prima di quello di massimo allarme, per " minaccia imminente di terrorismo ".

Il timore, rende noto la Cnn, è che un attacco terroristico possa colpire personale o strutture militari statunitensi. L'emittente americana ha riportato le indicazioni fornite da funzionari americani. Tra le basi coinvolte c'è quella in cui la guarnigione americana è tra le più corpose, ossia quella di Stoccarda, dove ha sede il Comando europeo degli Stati Uniti. A Ramstein si trova la base aerea per le United States Air Forces in Europe-Air Forces Africa, uno dei major command dell'aeronautica militare statunitense. La based di Aviano, invece, è quella in cui ha sede il 31esimo stormo caccia delle United States Air Forces in Europe-Air Forces Africa.

Uno dei funzionari statunitensi, di stanza in una base in Europa, ha spiegato che non si vedeva questo livello di allerta "da almeno 10 anni", e aggiungendo che di solito significa che l'esercito ha ricevuto una "minaccia attiva-affidabile". Non è stata ovviamente indicata la tipologia di allarme che è stato lanciato ma quando l'allerta viene innalzata a livello Charlie significa che la minaccia viene considerata affidabile. Non si ha una indicazione precisa del tipo e della localizzazione ma è una indicazione di massima di un pericolo concreto.

Questo allarme fa il paio con quello lanciato dalle autorità europee nei giorni scorsi e relativo al rischio di possibili attentati durante gli europei di calcio in corso in Germania e durante le prossime Olimpiadi di Parigi. L'Europa non ha mai dimenticato la minaccia terroristica ma i continui allarmi danno la misura di come la situazione, negli ultimi tempi, sia precipitata.