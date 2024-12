Saudita, medico e rifugiato: chi è Taleb, l'attentatore di Magdeburgo

Fermo immagine di un'intervista concessa in passato dall'attentatore di Magdeburgo alla Bbc

Ascolta ora 00:00 00:00

In Germania è tornato l'incubo attentati nei mercatini di Natale. Ieri, nel tardo pomeriggio, un'auto è piombata sulla folla a Magdeburgo, nel land Sassonia-Anhalt. Erano le 19 circa quando un uomo alla guida di una Bmw ha sfrecciato a tutta velocità attraverso uno dei viali del tradizionale weihnachtsmarkt della città, organizzato in Rathausplatz, la piazza del Municipio. Nonostante i dissuasori, pare sia riuscito a trovare un varco talmente ampio da riuscire a passarvi con l'auto e ha falciato chiunque si trovasse sulla sua linea, correndo per 400 metri prima di fermarsi. È stato immediatamente fermato e arrestato dalla polizia, che poi lo ha identificato in Taleb A., nato in Arabia Saudita nel 1974. Ha causato almeno 2 morti, tra i quali un bambino, e oltre 60 feriti.

L'uomo è arrivato in Germania nel 2006 e nel 2016 ha ottenuto lo status di rifugiato. È un medico specializzato in psichiatria e psicoterapia, che lavora anche nell'ospedale di Bernburg, sua città di residenza. È qui che si sono concentrate le perquisizioni nella serata di ieri, cercare di capire qualcosa in più su quest'uomo. Bernburg dista circa 30 km da Magdeburgo, ha una popolazione di appena 30mila abitanti e le sue autorità si sono dette sconvolte per quanto avvenuto. Taleb A. ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Europa e lavora soprattutto nell'ambito della riabilitazione dei criminali e dei tossicodipendenti. Non sono noti legami con l'islamismo radicale e nemmeno con le comunità islamiche locali. Anzi, stando a quanto riferiscono alcuni media tedeschi, l'uomo nel 2019 avrebbe dichiarato: " Sono il critico più aggressivo dell'Islam della storia ".

Pare che si sia allontanato dalla religione di Maometto e sarebbe questo il motivo per il quale avrebbe deciso di chiedere asilo politico in Germania: " Mi volevano 'macellare' se fossi tornato in Arabia Saudita. Così ho deciso di chiedere asilo in Germania. Non avrebbe avuto senso esporsi al rischio di dover tornare indietro e poi essere uccisi ". Allo stesso tempo, in quello che sembra essere il suo profilo social, Taleb A. accusa la Germania di dare la caccia ai sauditi dentro e fuori i suoi confini e di voler " islamizzare l'Europa ". Tuttavia, ci sono alcune risultanze da verificare che evidenzierebbero collegamenti con un'ala estremista dell'Islam.

Sebbene sui media tedeschi si parli di una vicinanza dell'uomo con l'Afd, il quotidiano Spiegel riferisce che Taleb A., in un'intervista recuperata dalla redazione, si definisce un. Forti le critiche anche contro Olaf Scholz in quello che pare essere il suo profilo X.