Sventato attacco terroristico alla stazione di Vienna: arrestato un 14enne di origini turche

L'escalation del terrore in Europa è sotto gli occhi di tutti. La settimana scorsa in tre giorni ci sono stati 2 attentati con morti e feriti. In tutta Europa le forza di polizia sono all'opera per prevenir nuovi attacchi e i controlli sono sempre più stringenti, come testimoniano l'arresto eseguito a Bolzano e quello, di cui si è avuta notizia solo poche ore fa, a Vienna, nel distretto di Waehring. Il 10 febbraio, pochi giorni prima che il siriano conducesse il proprio attacco col coltello a Villach, la polizia ha arrestato un 14enne di origini turche che era pronto a sferrare un attacco terroristico contro la stazione ferroviaria Westbahnhof di Vienna.

Addosso all'adolescente sono stati trovati due coltelli e altro materiale che indicherebbe il suo sostegno all'Is. " Questo successo dell'Ufficio per la protezione della Costituzione dimostra l'importanza di una lotta efficace contro il terrorismo ", ha fatto sapere Omar Haijawi-Pirchner, capo della Direzione per la sicurezza e l'intelligence dello Stato. " Tuttavia, i metodi investigativi delle autorità di sicurezza devono essere costantemente adattati all'avanzare della digitalizzazione per garantire un lavoro efficiente ", ha sottolineato Haijawi-Pirchner. Un lavoro che devono fare tutti i gruppi investigativi europei, e non solo, per stare al passo di un sistema che trova metodi sempre nuovi per radicalizzare i suoi adepti. Di schegge impazzite in Europa ce ne sono tante, che aspettano solo il momento giusto per colpire. L'obiettivo dei gruppi di indagine è quello di anticiparli, di batterli sul tempo per prevenire le stragi.

Il ministro dell'Interno austriaco ha confermato che l'arrestato è un simpatizzante dell'Is. Durante una perquisizione in casa sua, gli investigatori hanno trovato numerosi libri riconducibili all'estremismo islamico, nonché schizzi di attacchi con coltelli e machete in una stazione e contro agenti di polizia, oltre a disegni di combattenti con la bandiera dell'Is.

Nel matriale sequestrato risulta esserci anche un vademecum con le istruzioni scritte a mano per fabbricareda utilizzare come detonatore per una bomba, che si aggiunge al materiale che l'avrebbe potuta costruire rinvenuto nel seminterrato dell'edificio, insieme ad altri coltelli. Il 14enne si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni durante il primo interrogatorio.