"Viaggio di notte pur di arrivare"

«È stata una grazia perché oggi volevo restituire un po' di quello che ci ha dato con pazienza e bontà durante il pontificato. Ci tenevo a esserci per far vedere che era amato e ho sentito tanto amore intorno al Papa». Così la milanese Veronica Borroni, 55 anni, coordinatrice della Cvx, un gruppo di laici legato ai Gesuiti sin dal 1500, prima con le Congregazioni mariane e adesso appunto con le Comunità di vita cristiana. Ha viaggiato tutta la notte per arrivare e alle cinque del pomeriggio era pronta a tornare a Milano: «Stanotte ho dormito due ore e mezza ma volevo esserci. Ho deciso di partire appena ho saputo che era morto. Avevo già pensato di voler partecipare al funerale ma non sapevo come, poi c'è stata l'opportunità del sabato e domenica, ho trovato il viaggio in treno con la cuccetta ed è stato comodo. Sono arrivata a Roma alle cinque e cinquanta e quasi in piazza San Pietro alle sei e un quarto. Sono entrata da via San Sisto, sulla sinistra di via della Conciliazione, e poiché ogni tanto aprivano, siamo riusciti ad arrivare al colonnato». Un viaggio solitario che si è trasformato in un'esperienza di gruppo: «Sono partita da sola ma mi sono ritrovata in mezzo a un gruppo di vari popoli, francesi, una coreana, ragazzini della scuola italiana, due sudamericane».

Una partecipazione piena anche alla Messa: «Siamo riusciti a ricevere la comunione, perché sono arrivati i sacerdoti. Quando sono uscita per seguire il corteo per arrivare in Santa Maria Maggiore, non sono riuscita.

Per fortuna c'erano i maxischermi, così siamo riusciti tutti a partecipare a ogni momento. Ma adesso mi riprometto di andare sulla tomba a pregare il prima possibile. Adesso vorrei pregare per il Conclave e per la scelta del nuovo Papa».