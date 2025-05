"Thunderbolts", l'ultima "stella" dell'universo Marvel

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mitologico Chinese Theater, cuore del quartiere del cinema di Los Angeles, ha fatto da cornice alla premiere mondiale di Thunderbolts, diretto da Jake Schreier, scritto da Eric Pearson e Joanna Calo. Hollywood Boulevard si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare il 36° titolo del Marvel Cinematic Universe.

Su un tappeto rosso che occupava un intero isolato di Hollywood, davanti a tantissimi cosplayer e una lunga schiera di reporter da tutto il mondo, in pieno stile Disney, ha sfilato un cast stellare. Gli artisti più acclamati dalla folla sono stati Florence Pugh (Yelena Belova), Sebastian Stan (Bucky Barnes) e David Harbour (Red Guardian). Il costume più popolare fra gli ammiratori è stato senza dubbio quello di Alexei Shostakov, alias «Il Guardiano Rosso», interpretato da David Harbour.

Thunderbolts segue un gruppo di antieroi, riuniti in una missione pericolosa orchestrata da Valentina Allegra de Fontaine. «Gli Avengers non arriveranno. Chi proteggerà il popolo americano?», recita il trailer del film che esplora temi di redenzione e identità ma anche quelli dell'isolamento e della salute mentale.

In Italia, il film ha ricevuto recensioni generalmente favorevoli, con una valutazione dell'88% su Rotten Tomatoes, seguite da un discreto successo al botteghino, con un incasso di 160,5 milioni di dollari a livello mondiale nel weekend di apertura.

David Harbour e Florence Pugh, che in Thunderbolts interpreta sua figlia, fromano una coppia di antieroi memorabile: «Fra me e Florence c'è stata da subito una alchimia fortissima. La trovo talmente brava che ogni volta che eravamo in scena insieme, sentivo di dover dare il meglio di me, per non deluderla. È stato bello lavorare con lei».

La Pugh, che a 29 anni ha già un curriculum da

attrice veterana (Oppenheimer, Dune part II), è una delle rivelazioni di questa pellicola. La sua Yelena è una spericolata esperta di arti marziali, un personaggio cinico e tormentato che non rinuncia al senso dell'umorismo.