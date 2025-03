Il titanio e la ceramica insieme alla vita del corallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Blancpain, attraverso il Blancpain Ocean Commitment (BOC), da oltre due decenni, ha supportato e sta sostenendo iniziative e partenariati con istituzioni molto importanti per l'esplorazione e la protezione degli oceani, come, ad esempio, la World Ocean Initiative organizzata da The Economist e la Giornata Mondiale dell'Oceano (sotto l'egida delle Nazioni Unite). In un simile contesto, s'inquadra la collaborazione fra la Maison di Le Brassus e la Sulubaaï Environmental Foundation. Attraverso il progetto Sea Academy, infatti, Blancpain e la fondazione Sulubaaï, dal 2020, contribuiscono alla creazione di un modello di zone marine protette, della cui gestione e conservazione si fanno carico direttamente le comunità locali, nelle Filippine. Queste aree comprendono una superficie di barriera corallina fra le più ampie del mondo ed ospitano l'80% delle specie di corallo presenti sul pianeta. L'idea si distribuisce su diversi obiettivi: sviluppare una rete di Aree Marine Protette (AMP), per un totale di 150 ettari, nella baia di Shark Fin, intorno all'isola di Pangatalan; restaurare l'habitat corallino, con l'installazione di 800 strutture artificiali, sulle quali impiantare dei frammenti di corallo; sensibilizzare e formare bambini e adulti nei villaggi circostanti, oltre che gli studenti delle due università di Palawan; comunicare su scala internazionale per sensibilizzare al massimo sul tema. Lo scorso 7 febbraio 2025 è stato inaugurato il Blancpain x Sulubaaï Marine Research Center, estensione del programma Sea Academy, nel villaggio di Sandoval: un centro che consentirà di ripristinare e proteggere le suddette cinque AMP, in modo diretto, tempestivo ed efficace, grazie anche al sostegno dalle vendite del nuovo Fifty Fathoms Tech BOC IV, in edizione limitata a 100 esemplari. Quest'ultimo trae ispirazione dal Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 2 Tech Gombessa, del 2023, la cui principale peculiarità consisteva nell'adottare una ghiera girevole unidirezionale brevettata, calibrata su di una scala di tre ore (durata massima stabilita per immersioni a forti profondità effettuate con rebreather a circuito chiuso e con gestione elettronica della miscela) ed il cui diametro era di 47 mm. Il Tech BOC IV, lo riduce di 2 mm, a 45 mm, con uno spessore

della cassa in titanio grado 23 satinato, di 14,1 mm, mentre l'impermeabilità è stata mantenuta fino a 30 atmosfere. Invariata la presenza della valvola per l'elio al 10 e la corona, serrata a vite, così come il fondello integrato da vetro zaffiro, è semiprotetta da un ponte applicato a sezione trapezoidale. Da notare la lunetta unidirezionale esternamente incisa, il cui anello graduato in ceramica nera, è bombato e inclinato verso il quadrante, con graduazione luminescente ad emissione verde, allo stesso modo, sul quadrante stesso, dal colore nero assoluto (assorbimento della luce al 97%), dei numeri romani ai quarti, alternati ad indici a barretta applicati, percorsi da sfere a bastone (il datario è al 4/5).

Il cinturino in gomma nera è integrato, con viti, sulle monoanse centrali, per un'eccellente ergonomia e l'orologio è animato dal calibro automatico 1315A, spazzolato, con autonomia di 5 giorni (spirale in silicio): il rotore in oro a 18 carati è personalizzato con il logo BOC in blu. Per ogni orologio venduto (accompagnato da certificato di donazione), 1.000 euro saranno destinati al Blancpain x Sulubaaï Marine Research Center, per un totale di 100.000 euro.