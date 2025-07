Il tondo resta ancora nel quadrato e assume l'interpretazione "urbana"

La linea BR-05 è stata lanciata da Bell & Ross nel 2019, divenendo rapidamente una pietra miliare del brand ed interpretando in modalità urban il DNA fondante della Maison, dal 1994, basato sul concept, il tondo nel quadrato ed ispirato dalla strumentazione del pannello di controllo degli aerei. Il richiamo urbano si sostanzia principalmente nel design completamente integrato tra cassa e bracciale, costruito su due estensioni angolari della carrure, sulle quali è adattato il primo link centrale con le maglie del bracciale stesso. Nel nuovo BR-05 Skeleton Phantom Ceramic (500 esemplari), la cassa da 41 mm di lato (spessore di 11,2 mm), è in ceramica a finitura nera, resistente a graffi e corrosione, impermeabile fino a 100 metri, satinata e delicatamente sinuosa negli sfacci lucidi del profilo, una soluzione che, sulla lunetta, fissata da quattro viti è ulteriormente ammorbidita, eliminando qualsiasi parvenza angolare. Quest'impatto elegante e poco aggressivo prosegue nel bracciale in ceramica, con i suddetti link centrali lucidi tra maglie satinate, oppure in un cinturino in caucciù nero: la fibbia è pieghevole in acciaio PVD nero. Il total black della struttura, denominato Phantom, fin dal 2007, in Bell & Ross si riporta agli aerei americani invisibili stealth e dimostra come la forma possa essere espressa attraverso il gioco della luce sul nero. Ad esso, non sfugge il quadrante, scheletrato sul meccanismo, sottostante un vetro zaffiro brunito e incorniciato da un rehaut nero opaco con indici applicati riempiti di SuperLumiNova, evidentemente nero, allo stesso modo delle sfere a bastone scheletrate, a garanzia di una leggibilità a tutta prova, come tradizione della Maison. Il meccanismo adottato, esaltato da leggerezza e trasparenza, è il calibro automatico BR-CAL.

322-1, progettato e sviluppato esclusivamente per Bell & Ross: operativo ad una frequenza di 28.800 alternanze/ora, dispone di una massa oscillante osservabile attraverso il vetro zaffiro adattato sul fondello ruotante a 360°, a determinare una riserva di carica di 54 ore.