Torna Imma e indaga su Gianni (Morandi)

La figlia se ne andrà di casa, il marito forse la tradirà, il suo amore segreto finirà in coma, e lei alle prese con l'ennesimo omicidio - arriverà a sospettare di Gianni Morandi in persona. La terza stagione di Imma Tataranni (al via da lunedì 25 su Raiuno) stuzzica fin d'ora i fan della sostituto procuratore di Matera. Ma soprattutto conferma la popolarità di Vanessa Scalera: due anni fa protagonista a quarantadue anni e da perfetta sconosciuta; oggi «volto fra i più popolari della tv» (come la definisce la direttrice di Rai Fiction, Ammirati). «Con Imma la mia vita è cambiata totalmente ammette l'attrice- Prima ero apparsa in tv solo per un film che non aveva visto nessuno. Oggi per andare sul set devo uscire di casa un quarto d'ora prima, se no la gente che mi ferma per strada mi farebbe fare tardi». Il successo le ha dato, confessa, «più lavoro, più soldi, la possibilità di respirare, di concedermi qualche lusso. E la libertà di scegliere». Nonché un amico speciale: Gianni Morandi, che da fan della serie, ha avviato con lei un'amicizia epistolare. «Allora al produttore Beppe Caschetto è venuta l'idea di proporre a Gianni di recitare nella prima puntata, nel ruolo di sé stesso». Detto fatto: Morandi, a Matera per un concerto, finirà coinvolto in un omicidio, e salirà in cima alla lista dei sospettati. «Credo che la fortuna di questa serie, di cui si sta già scrivendo la quarta stagione, sia stata quella di presentare una sconosciuta, vestita in modo improbabile e dal carattere ruvido riflette la Scalera - Il personaggio di Imma non mi somiglia affatto, però mi diverte molto. E ci ho aggiunto qualcosa di mio; soprattutto in quegli improvvisi tratti di malinconia e di disagio esistenziale, che sono tutti miei».