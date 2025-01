Tornano gli Incognito, maratona live al Blue Note

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inverno caldo del Blue Note entra nel vivo con un'infilata di concerti che vede da stasera sul palco una formazione internazionale molto cara agli amanti dell'acid jazz (e non solo). Stiamo parlando degli Incognito, gruppo britannico capitanato dal 1979 dal musicista e produttore Jean Paul «Bluey» Maunick, e che nel corso dei decenni ha visto un grande turnover di sassofonisti, bassisti, batteristi e cantanti. Il loro sound, che per i puristi del jazz è giudicato forse un po' commerciale, è tuttavia rimasto fresco e integro nel tempo, sempre illuminato da brani cult, come quelli dello storico album «Tribes, Vibes + Scribes» che contiene la celeberrima cover di «Don't you worry Bout a Thing» di Stevie Wonder.

Presenza ormai costante nelle programmazioni annuali del Blue Note, gli Incognito saranno stavolta protagonisti di una vera e propria maratona live che inizia questa sera e proseguirà fino a domenica. Il calendario della band britannica è già quasi tutto sold out, in linea con il cartellone di questo mese di gennaio, ma mai dire mai. Per gli appassionati della musica live di qualità si presenta in compenso un mese di febbraio ghiotto di serate da non perdere per gli appassionati di jazz ma anche di soul, blues, funk e R&B, in un mix che fonde protagonisti vecchi e nuovi della scena italiana con star internazionali. Dopo i cinque live degli Incognito, sul palco di via Borsieri è atteso il Kris Davis Trio, formazione della pianista e compositrice di Brooklyn vincitrice di diversi Grammy. La Davis ha al suo attivo 25 album da solista e prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Dave Holland, Terri Lyne Carrington, John Zorn, Craig Taborn, Ingrid Laubrock, Julian Lage, Tyshawn Sorey e Esperanza Spalding. A seguire è in programma un inno alla chitarra jazz anni '70 con il trio Bireli Lagrene, Martin Taylor e Ulf Wakenius: il blasonato Taylor ha arruolato due tra i più talentuosi chitarristi jazz contemporanei per un ensemble ricco di emozioni. Dopo «The Great Guitars» sarà la volta del bassista spagnolo Vincen García, tra i più prestigiosi strumentisti dell'attuale scena funk a livello europeo.

Il programma di febbraio prosegue con altre star del calibro del decano della tromba Enrico Rava, con il coloratissimo swing anni Quaranta

di Ray Gelato & The Giants e, dulcis in fundo, con il pirotecnico concerto di «The Original Blues Brothers Band», vera e propria icona del blues di Chicago, resa celebre dall'indimenticabile pellicola di John Landis.