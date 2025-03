La tradizione dell'alta frequenza torna a splendere sull'oro rosa

Ascolta ora 00:00 00:00

È ben noto il legame tra Grand Seiko e l'ambiente naturale che ha accompagnato e tuttora costituisce il riferimento visivo e l'ispirazione delle sue realizzazioni. Una filosofia riassunta dalle parole «The Nature of Time» che, nell'ultima interpretazione della collezione Heritage, associa, come di consueto, al quadrante, dal fondo rosa ramato, una texture tipica di scenari naturali nel paese del Sol Levante. In questo caso, ci riferiamo alla regione del Thoku, situata nella zona nord-orientale dell'isola principale nipponica, ossia Hnshu, ricca di campagne, laghi e paesaggi rurali: tra di essi, spicca il «Sakura-Kakushi», un evento straordinario che si verifica quando, in primavera, la neve tardiva copre i fiori di ciliegio in piena fioritura, creando un momento fugace di grande bellezza. Una soluzione estetica delicata che ben si armonizza con indici applicati e sfere Dauphine placcati oro rosa, così come il logo Grand Seiko e la cornice del datario a finestrella al 3. Evidentemente, la cassa, connotata da sfacci longitudinali sulla carrure e verticali sulle anse sottolineati dall'alternanza tra superfici satinate e lucidate secondo la raffinata procedura Zaratsu -, è in oro rosa e non in serie limitata, da 38 mm (spessore di 12,9 mm e impermeabilità fino a 10 atmosfere), la prima volta per un modello 62GS, presentato dalla Casa giapponese nel 1967 e oggetto, negli anni, di numerose rivisitazioni, le più recenti delle quali hanno visto l'introduzione del titanio e la riduzione dimensionale, per l'appunto, da 42/40 a 38 mm. L'effetto del quadrante è ulteriormente amplificato dal vetro zaffiro glassbox, a ridurre l'incidenza della lunetta scanalata; un vetro integrato anche sul fondello, a visualizzare il calibro automatico Hi-Beat 36000 9S85 (Grand Seiko ha introdotto i primi movimenti ad alta frequenza, ossia 5 Hz, nel 1968). L'impiego della lega proprietaria Spron, per la molla del bariletto, non ostante l'elevata frequenza, ha permesso il mantenimento di un'autonomia di tutto rispetto, pari a 55 ore.

In tal senso, il tasso medio giornaliero di precisione ha una rilevanza cronometrica, ossia +5/-3 secondi, a seguito anche dell'impiego della tecnologia Mems riguardo lo scappamento e della spirale del bilanciere (regolazione a vite eccentrica), particolarmente resistente ad urti e campi magnetici.