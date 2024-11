Il traffico in città aumenta del 7,7 per cento. Pesa (anche) l'esplosione dell'e-commerce

Ascolta ora 00:00 00:00

Calano gli ingressi in Area B e C ma «l'indice di congestione» del traffico in città segna «un aumento medio del 7,7% nei picchi mattutini e serali». Non ha ancora raggiunto i valori pre Covid del 2019, ma si avvicina fortemente. A rivelare lo stato della situazione sulle strade è il Report della Mobilità presentato ieri da Amat durante la prima giornata del «Forum Mobilità» promosso dal Comune. Il confronto viene fatto su base annuale e quindi riguarda i dati 2023 rispetto al 2022. E l'aumento progressivo del traffico viene correlato dai tecnici (almeno parzialmente) ad un altro fenomeno, l'esplosione del trasporto merci legato all'e-commerce. Le consegne non legate ai rifornimenti tra aziende ma dirette ai singoli consumatori rappresentano solo il 7% del totale delle tonnellate distribuite ma corrispondono al 72% degli spostamenti per le consegne giornaliere. Se per i grandi supermercati in sostanza tante tonnellate di merce vengono consegnate da un singolo tir, per tutto il giorno i furgoncini fanno la spola tra uffici e appartamenti per portare singoli pacchetti, e intasano il traffico.

Il report di Amat registra invece un calo degli ingressi in Area C del 4,19% rispetto al 2022 e del 9,27% rispetto al 2019, ultimo anno pre pandemia. Il 47% accede una sola volta all'anno mentre solo l'1,1% transita più di 125 volte all'anno. In Area B c'è stato un calo del 3% rispetto al 2022. Due i varchi con più di 15mila ingressi: viale Forlanini e viale Scarampo. Il sindaco Beppe Sala continua a battersi per un calo delle auto in città, attraverso divieti e taglio dei posteggi, ma il tasso di motorizzazione nel 2023 è rimasto invariato rispetto all'anno prima, 490 auto ogni mille abitanti.

Lo studio di Amat registra un aumento dell'utilizzo dei parcheggi di interscambio e una diminuzione dell'offerta di sosta su strada, cinquecento posti auto in meno rispetto al 2022. Meno parcheggi perchè sono stati «cancellati» da aree pedonali, zone a traffico limitato, «urbanistica tattica». Nel 2023 le Ztl sono aumentate del 12,7% rispetto al 2019, le aree pedonali si attestano del 17,8%, con un aumento di 14.360 mq rispetto al 2022. Le Zone a 30 km all'ora negli ultimi 5 anni sono cresciute del 19,8% (pari a 195mila mq in più).

E nel 2023 c'erano 328 km di itinerari ciclabili, con un aumento del 45,1% in 5 anni (nell'ultimo anno sono cresciuti ancora). «Vogliamo migliorare la qualità della vita di chi vive a Milano ma anche di chi viene in città ogni giorno» afferma l'assessore Arianna Censi.