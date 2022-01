Le fattorie volanti: cosa sta per cambiare

Dirigibili convertiti a fattorie o boschi verticali volanti per distribuire cibo in tutto il mondo: è questa la proposta di Mcheileh Studio, importante studio di architettura e design con sede a New York e Melbourne che si è aggiudicato il secondo posto nel concorso "Redesign the World" della rivista Dezeen promosso da Twinmotion, l'ultimo concorso che ha richiesto nuove idee per ripensare il pianeta Terra.

Ecco le fattorie a "larga scala"

La proposta, denominata "Aeroponic 2100", prevede dirigibili che sorvolano Paesi, città e spazi residenziali distribuendo cibo dove è necessario eliminando la necessità di trasportarlo su lunghe distanze tramite le classiche modalità di trasporto ad alta intensità di carbonio (navi e aerei su tutti) liberando terreni attualmente utilizzati per l'agricoltura. La soluzione eliminierebbe anche l'inquinamento creando una " vera soluzione dalla fattoria alla tavola su larga scala ", secondo gli architetti di Mcheileh Studio.

I dirigibili del futuro

Secondo quanto si apprende dal progetto, i dirigibili sarebbero climatizzati, autosufficienti, alimentati da energia solare ed eolica e progettati per viaggiare in qualsiasi parte del mondo, compresi gli ambienti desertici e i siti di disastri naturali o provocati dall'uomo. " Visione avvincente per un futuro più mobile ", è il motto dello studio di fama mondiale. " La gente di solito pensa agli edifici come cose molto fisse e permanenti, ma non è necessario che lo siano ", hanno detto i giudici che hanno premiato l'idea facendola classificare al secondo posto. " L'architettura dirigibile di Mcheileh Studio presenta una visione avvincente per un futuro più leggero e mobile in cui possiamo spostare i nostri edifici dove devono essere senza dover costantemente costruire, distruggere e ricostruire strutture permanenti ", aggiungono.

Ecco come funzionano

Ma come funzionerebbero, esattamente, questi dirigibili? Volerebbero a bassa velocità attraverso città e paesi mentre sono collegati a un hub centrale per poi staccarsi e collegarsi a parchi, aree residenziali e nodi di trasporto di massa. L'interno di questi ecologici "boschi verticali" del cielo offrirebbe anche lo spazio per incontri sociali, eventi comunitari e attività ricreative. " La mobilità è un aspetto chiave di questo concetto. La capacità dei dirigibili di viaggiare facilita la distribuzione del cibo direttamente dove è necessario, eliminando così la necessità di grandi fattorie nelle campagne e il trasporto di cibo su lunghe distanze" . I dirigibili sono completamente autosufficienti, alimentati da energia solare e sfruttano l'agricoltura aeroponica e idroponica, metodi di coltivazione che non hanno bisogno del suolo. L'acqua piovana viene raccolta dal telaio esterno della nave, immagazzinato internamente e filtrato per nutrire le piante. " L'acqua viene anche raccolta dai mari e dagli oceani e desalinizzata per l'uso. La propulsione dei dirigibili è alimentata da una combinazione di energia solare ed eolica ".

Aeroponic 2100 può essere implementato in qualsiasi parte del mondo: dalle grandi città agli ambienti desertici remoti e inospitali. La loro mobilità offre la flessibilità di portare risorse alimentari in aree colpite da disastri naturali o provocati dall'uomo come regioni dilaniate dalla guerra o colpite dalla siccità terra. " Gli interni climatizzati dei dirigibili sono indipendenti dalle condizioni esterne, il che li rende adatti a qualsiasi luogo e allo stesso tempo proteggono le colture da eventi meteorologici estremi ", affermano i responsabili del progetto.

Perché i terreni sono insufficienti

Una delle sfide più significative che la razza umana deve affrontare in questo secolo è la produzione e la distribuzione del cibo per tutti. I metodi attuali producono alti livelli di inquinamento dell'aria e del suolo attraverso la crescita, la raccolta e il trasporto di cibo. " La ricerca ha anche dimostrato che i terreni agricoli diventano degradati e meno efficienti nel tempo a causa dell'uso ripetuto di pesticidi. Inoltre, l'insicurezza alimentare sta raggiungendo livelli di crisi in alcune parti del mondo a causa della guerra, della povertà e dello sfollamento di intere comunità a causa del cambiamento climatico" .