Avete mai visto queste batterie? Perché possono cambiare tutto

Addio alle batterie alcaline, al litio e a tutte le altre tipologie che conosciamo. In un mondo che si è appena avviato alla transizione energetica, una vera rivoluzione attende anche questo settore: il futuro si chiama " Liquid Air Energy Storage ", ovvero batterie ad aria liquida.

Cos'è e come funziona

L'idea, come spesso accade in questi casi di alta tecnologia, arriva da Oriente ma parla anche italiano. Lo studio è in corso alla Nanyang Technological University di Singapore ma una delle menti del progetto per immagazzinare energia utilizzando l'elemento più comune (e gratis) che esista, l'aria, è il 41enne Alessandro Romagnoli, originario di Ancona, prof. di Ingegneria Meccanica che, dopo essersi formato all'Imperial College di Londra, dal 2013 contribuisce alla ricerca da Singapore. L'aria che respiriamo viene immagazzinata e compressa tramite un sistema che si chiama criogenìa, un ramo della tecnologia che utilizza temperature molto basse: viene portata a ben -196 gradi centigradi e conservata " in bombole a doppia paratia per alcune settimane per poi esser sprigionata all'occorrenza, magari per far girare una turbina e produrre elettricità ", spiegano i ricercatori.

"Così conservo l'energia"

" Il concetto di aria liquida è nato diversi anni orsono in Inghilterra ed esistono già alcuni esempi di uso in ambito commerciale, basti pensare a compagnie come la Highview Power e alla sua Cryo-Battery ", racconta Romagnoli a Repubblica, che spiega come funziona questo "contenitore" criogenico che sta sviluppando a Singapore, in grado di produrre " allo stesso tempo freddo ed elettricità in un unico impianto. Così facendo si possono coprire diverse esigenze per chi ha bisogno di elettricità o di freddo, oppure di entrambi. Basti pensare ai data center o ai magazzini dove si conservano cibi freschi ". Il governo di Singapore sta finanziando gli investimenti per quella che potrebbe essere la soluzione ecosostenibile del prossimo futuro. Il prof. Romagnoli, intanto, è al lavoro per ingegnerizzare tutto il sistema.

Non solo batterie: ecco come "sfruttare" il freddo

La catena del freddo, come abbiamo visto con il trasporto dei vaccini anti-Covid lo scorso anno, è fondamentale in tantissimi campi: dal settore farmaceutico, informatico a quello alimentare dove viene già utilizzata come si legge su questo sito specializzato che sottolinea come "l a criogenìa alimentare offre una qualità di raffreddamento e surgelazione ineguagliabili. È un processo chiave quando si vogliono preservare le qualità organolettiche e nutrizionali iniziali di un alimento o quando si vuole migliorare il processo di conservazione ma anche per un trasporto a temperatura controllata ".

Non solo, quindi, un'alternativa alle batterie tradizionali e utilizzare a impatto zero quanto deriva dalle fonti rinnovabili ma anche una risposta alla domanda del freddo che aumenta per l'aumentare della domanda globale. " Non abbiamo inventato nulla di nuovo ", continua Romagnoli. Adesso, però, si sta cercando il come farlo funzionare e renderlo appetibile a basso costo per centinaia di aziende. Il processo, per ora, è oneroso ma ci sono molti margini di miglioramento " per riutilizzare alcune fasi riducendo l'energia necessaria a farlo funzionare: il freddo liberato dall'aria liquida quando torna a essere gassosa si può impiegare per liquefarne altra. A sua volta il caldo che si genera comprimendo l'aria, può servire nella fase finale quando bisogna riscaldare l'aria liquida, farla tornare gassosa e generare potenza elettrica ", spiega l'ingegnere.