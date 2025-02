La trasmissione lineare fusa con l'indicazione circolare

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ottimizzazione del Big Bang MECA-10 di Hublot e, specificamente del calibro manuale di manifattura HUB 1201, presentato nel 2016 era nell'aria e, puntualmente, ha visto la luce all'inizio di quest'anno. Ad animare, infatti, le nuove versioni con ponti e platina a vista, ispirati dal noto gioco di costruzione Meccano (sequenza di tratti lineari connotati da fori circolari), è il calibro evoluto HUB 1205, che ha portato al 3 (prima era al 6), l'indicazione della riserva di carica di 10 giorni e ha modificato il sistema di regolazione fine sul bilanciere ancora e ruota di scappamento in silicio -, non più su braccio ricurvo ma, brevettato, mediante vite eccentrica interagente su racchetta personalizzata. Tale scelta, oltre ad aver ridotto il numero di componenti e semplificato la trasmissione (permangono due bariletti, uno dei quali è connesso ad un sistema a cremagliera con due aste dentate scorrevoli su di un asse orizzontale, che governano gli ingranaggi funzionali all'indicazione della riserva di carica sul fronte del meccanismo), permette, in virtù della resistenza elastica di una molla a spirale, connessa a due dischi sovrapposti al 3, di massimizzare la sincronizzazione tra l'autonomia segnalata ed la carica ottimale delle molle dei bariletti.

Tutto ciò è inserito in una cassa Big Bang ridotta di 3 mm rispetto alle precedenti varianti, ossia da 42 mm, declinata in King Gold, titanio e carbonio opaco (in foto, con cinturino in Velcro, 28.500 euro), con ponti e platina dalla cromia ton sur ton.