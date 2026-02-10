"Tregua? Idea condivisibile .Ma non credo si possa fare"

Alessandro Giungi presidente della commissione consigliare Olimpiadi e Paralimpiaidi, due giorni fa il segretario Pd Elly Schlein ha dichiarato che non guarderà nemmeno una gara, dichiarazione non proprio in spirito sportivo. A fronte del fatto che queste Olimpiadi sono state fortemente volute e organizzate dalla Lega, si tratta sempre di Olimpiadi.

"Non solo dalla Lega, c'è anche il sindaco Beppe Sala".

Esattamente come per Expo, anche in questo caso, l'organizzazione è bipartisan però il fare squadra non può valere solo quando si tratta di candidare la città, ma dovrebbe proseguire anche a Giochi iniziati....

"Io sono d'accordo".

Così come ci si è appellati alla Tregua olimpica, ci vorrebbe una tregua olimpica politica...

"Che abbiamo attuato".

A una manciata di giorni dall'apertura dei Giochi c'è stata la manifestazione contro l'Ice, poi il blitz contro la fiaccola giovedì, la controsfilata a San Siro con l'occupazione del Palasharp venerdì e la manifestazione di sabato....

"Io ero presente al presidio anti Ice e lo rivendico. Agli altri no, e lo sottolineo".

La manifestaizone anti Ice era di protesta...

"Non volevamo l'Ice per quello che abbiamo visto accadere negli Stati Uniti. Olimpiadi e Paralimpiadi rappresentano un momento di tregua, di comunanza e di pace e io ritengo che gli agenti dell'Ice tutto siano tranne che rappresentativi di questa visione del mondo".

Però era chiaro che gli agenti Ice avrebbero fatto servizio di sicurezza.

"Ci mancherebbe altro, ma sono il simbolo di ciò che io contesto. Noi abbiamo dato seguito a un pensiero di centinaia di migliaia di americani. È stata una manifestazione del tutto pacifica".

Ma abbiamo visto la contestazione alla fiaccola giovedì davanti alla Statale.

"Non credo che fosse il momento per una manifestazione di quel tipo. Il tema è che si possono organizzare proteste nel rispetto delle leggi ed è un conto, nel momento in cui ci sono atti diretti a offendere e manifestaziooni violente, sono assolutamente da condannare. Quelle sono manifestazioni di violenza e non di pensiero".

Più che continuare a fare distinguo tra delinquenti o meno, la sinistra dovrebbe pensare a fare squadra...

"La mia commissione è stata bipartisan e ha sempre avuto un atteggiamento propositivo: sottolineando anche gli aspetti che andavano sottolineati, come gli extracosti, ma facendo tanti sopralluoghi nei siti olimpici e rispondendo alle richieste di delucidazioni dell'opposizione. Rivendico il lavoro fatto. La mia è stata una commissione di studio, di dialogo, di confronto che ha migliorato il clima attorno all'organizzazione dei Giochi".

A gare iniziate, bisognerebbe portare avanti una tregua olimpica.

"Io non ho partecipato a nessuna di queste contestazioni, anche per il mio ruolo, e credo che per tutta la durata delle Olimpadi sia necessario mantenere una posizione super partes, mentre sull'Ice rivendico la mia partecipazione. Ho assistito anche al passaggio della torcia al Pio Albergo Trivulzio proponendo che il Villaggio olimpico venga intitolato a Giorgio Zampori, milanese, ex Martinitt che ha vinto due ori alle Olimpiadi. Non solo, la commissione si è occupata moltissimo, per esempio, dell'accessibilità delle sedi di gara. Ho dato atto del piano di sviluppo della sostituzione degli ascensori delle metropolitane, che è legacy Olimpica".

Perchè non pensare una tregua Olimpica politica?

"Non credo che si riuscirà a realizzare. Io non partecipo a iniziative in piazza perchè ritengo di dover avere un ruolo super partes. Mi sembra un'idea condivisibile, ma credo che non possa essere un'imposizione. Qualsiasi proposta abbia lo spirito di unire è benvenuta, però...".

Cosa?

"Mi sembra un obiettivo difficile da raggiungere, visto che i Giochi hanno anche un grosso tema divisivo tra ambiente, legacy, extracosti...".