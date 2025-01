Trentino, il distretto dello sci che abbraccia tutta la famiglia

Ascolta ora 00:00 00:00

Al risveglio un silenzio ovattato, interrotto solo dal crepitio del fuoco nel camino e dalle voci dei bambini che già corrono di qua e di là. Fuori dalla finestra uno spettacolo bianco: montagne innevate a perdita d'occhio, cielo azzurro, sole che danza sui cristalli di neve e illumina i sorrisi dei più piccoli. All'orizzonte una giornata di vacanza a ritmo e misura di famiglia.

Succede (anche) così in Trentino, tra le destinazioni di montagna più trasversali e attrezzate dell'arco alpino; tra le destinazioni di montagna che meglio riescono a incontrare i gusti e i target più diversi, complici comprensori e proposte in grado di rispondere in contemporanea alle esigenze di sciatori single provetti, coppie in bianca fuga romantica, amici appassionati di sport e dolce vita e - sfida spesso più difficile - famiglie con bambini. Proprio a famiglie con bambini le località incorniciate dai monti trentini confezionano settimane bianche che, mentre accompagnano i figli alla scoperta della natura imbiancata o delle piste, regalano ai genitori un po' di relax.

Con 47 scuole di sci e 368 maestri specializzati in lezioni a misura di bambino, kindergarten e baby park sulla neve, alberghi family friendly e un ventaglio di attività pensate ad hoc, il Trentino d'inverno (e non solo d'inverno) diventa la meta e la soluzione giusta per grandi e piccoli.

Dove andare in particolare? Ad aprire letteralmente le piste in quest'ottica è l'alta Val Rendena che, con le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio è diventata il primo «Distretto Famiglia» del Trentino. Il riconoscimento premia non solo la vocazione naturale di questo territorio per le vacanze delle famiglie, ma anche la realizzazione - promossa dalle Funivie Pinzolo - a Prà Rodont, sul Dos Sabiòn, di un'area family friendly, un comprensorio con due piste ideali per chi comincia a sciare, uno snowpark per chi vuole debuttare e cimentarsi nel freestyle, e il Family Park Rendy. Qualche curva e tornante di distanza e da Pinzolo si arriva a Madonna di Campiglio.

La regina ai piedi delle Dolomiti di Brenta strizza l'occhio ai bambini con il Mini Ursus Snowpark a Pradalago e con una serie di attività. Qualche esempio? Escursioni con le racchette da neve e tappa in rifugio accompagnati da guide alpine per teen-ager, passeggiate panoramiche adatte anche a mamme e papà con bebè in passeggino - consigliata quella che accompagna, tra abeti e larici secolari, a Ritorto - e cene con il gatto delle nevi per la gioia dei bambini che, a bordo di questi potenti mezzi, possono risalire le piste, tra larici e abeti, e arrivare alle tavole apparecchiate dei rifugi nel cuore del bosco (i ristoranti in quota con questo servizio sono: Rifugio Malga Ritorto, Ristorante Malga Montagnoli, Rifugio Giorgio Graffer al Grostè; info su www.campigliodolomiti.it). Non da meno il ventaglio di attività e servizi esclusivamente dedicati alla famiglia che, raccolti in Dolomiti Family Adventures, vanno in scena a San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi (www.sanmartino.com/IT/dolomiti-family-adventures-inverno/).

Tra le proposte, vacanze sugli sci a partire dai 3 anni, passeggiate alla scoperta di alberi e animali lungo il sentiero Marciò nella foresta di Paneveggio, immersioni nella magia dei borghi di Primiero e Vanoi con il trekking in compagnia dei lama, incontri ravvicinati a Passo Rolle con i mitici cani da ricerca in valanga del gruppo cinofilo della Scuola Alpina della Guardia di Finanza. E, ancora, curiosi laboratori con le erbe officinali di Elisa dell'Azienda agricola Erborì a Villa Welsperg e prove generali per piccoli casari al Caseificio di Primiero. Info: www.visittrentino.info