A Trento tutto pronto per le ciaspolate al Monte Bondone

Inizia domani e va in scena fino al 12 gennaio «Monte Bondone Happy Winter», una quattro giorni di sport e divertimento sul Monte Bondone, la montagna di Trento, cosiddetta perché effettivamente è a un tiro di schioppo dal centro cittadino. Dista 16 chilometri appena in linea d'area, mezz'ora di strada in macchina.

In programma per l'occasione, un ricco ventaglio di attività che, incorniciate dalla natura imbiancata, spazieranno dallo scialpinismo allo sci di fondo, dalle ciaspolate alla sempre suggestiva esperienza dello sci sotto le stelle. Non solo. Nel programma ci saranno anche lezioni di freestyle e sessioni prova di avvicinamento allo sci nordico, open day al baby park sulla neve di Viote e gare di diverse specialità. Tra queste, protagonista d'eccezione è la Bondone Ski Raid, gara agonistica di scialpinismo che, aperta a tutti i tesserati FISI e non, torna per la seconda edizione.

Fissata per sabato 11 gennaio - con partenza alle ore 17.45, in località Vason; iscrizioni su www.bondonewelcomewinter.it - vedrà i partecipanti affrontare, sfidandosi, cinque salite, con anche un tratto a piedi, quattro discese e tante, tantissime piste su e giù per il Monte Bondone. A gara conclusa, tutti i partecipanti, ma non solo loro, saranno ospiti d'onore alle premiazioni e a un grande pasta-party.

Non l'unico party previsto nel corso dell'evento. L'intera manifestazione sarà cadenzata da feste e appuntamenti all'insegna di musica e intrattenimento.

Queste le premesse e le attività che da domani animeranno la montagna di Trento, invitando a partecipare - per un blitz o per tutte e quattro le giornate - coppie, famiglie con bambini e gruppi di amici; sportivi esperti e principianti: tutti, insomma. Scopo del gioco o, meglio, della manifestazione: far scoprire o riscoprire il fascino trasversale del Monte Bondone a grandi e piccini

E sempre a grandi e piccini è dedicata «W la domenica!», iniziativa questa volta lanciata e promossa dal MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto. Il polo culturale fiore all'occhiello di Rovereto apre le sue porte e invita bambini, teen-ager, genitori e nonni a trascorrere domeniche speciali e a misura di famiglia. Con una serie di workshop, laboratori, attività creative pensate per stimolare fantasia e manualità dei più piccoli, e, poi, performance artistiche e teatrali adatte a tutte le età, spettacoli, proposte accessibili per i bambini con bisogni speciali, visite guidate alla scoperta delle opere d'arte e delle collezioni esposte all'interno del museo, ecco che le classiche domeniche invernali cambiano di colpo.

Da fredde, buie e difficili da gestire per i genitori, che spesso non sanno bene cosa inventarsi per intrattenere i propri figli, si colorano e riempiono in un attimo di proposte e attività all'insegna dell'arte a misura di famiglia.

I prossimi appuntamenti di «W la domenica!» sono fissati per il 19 gennaio e il 16 febbraio e - dulcis in fundo - sono in vendita alla tariffa speciale di 10 euro a famiglia (con massimo due adulti over 26). Info: www.mart.tn.it; www.discovertrento.it