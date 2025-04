Truffa al ristorante dove lavorano i disabili: Lautaro paga il conto

Ascolta ora 00:00 00:00

È arrivato il lieto fine nella vicenda del truffatore che alcuni giorni fa è scappato senza pagare il conto di circa 100 euro dal ristorante «Din don dan» di Corbetta, locale in cui lavorano molti ragazzi affetti da autismo. Si è fatto avanti per saldare il maltolto il capitano dell'Inter Lautaro Martínez (nella foto).

Un collaboratore del calciatore si è presentato al ristorante e ha portato i regali, con un messaggio del nerazzurro che promette di passare per una cena. La denuncia sui social fatta dal sindaco Marco Ballarini è quindi servita. Nel frattempo comunque i carabinieri hanno individuato il cliente disonesto grazie alle telecamere di sorveglianza del ristorante. Si tratta di un 40enne che abita nel Milanese, non a Corbetta.

Spiega il primo cittadino: «Tutto è bene quello che finisce bene. Per prima cosa la compagna dell'uomo denunciato ha inviato una busta con 150 euro e si è scusata a nome del fidanzato. Oltre al conto ha voluto lasciare una mancia per i ragazzi che lavorano nell'osteria di Claudio Beretta. Il gestore ha deciso di devolvere questa cifra in beneficenza alla Croce Azzurra di Corbetta». I post sui social è servito anche a mettere in guardia gli altri ristoratori. Pare che Din don dan infatti fosse il quarto ristorante vittima delle incursioni del 40enne. «Inoltre - continua Ballarini - mi hanno contattato per pagare molte persone da tutta Italia e questi gesti hanno reso molto contenti i ragazzi che lavorano nel ristorante, sia in sala sia in cucina, nel nome dell'inclusione». A tutte queste persone è stato risposto di venire a cena o a pranzo all'osteria di piazza del Popolo e di incontrare chi ci lavora con passione.

«Tutto si è chiuso positivamente», aggiunge soddisfatto il sindaco.

Oltre alla cifra per il conto Lautaro Martínez ha regalato una maglia dell'Inter con autografo e dedica e una cena sospesa per chi ne ha bisogno. Ora, è la conclusione, «in bocca al lupo e buon lavoro a Din don dan».