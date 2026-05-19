Attenzione alle arance in mezzo alla strada: cosa c'è dietro e perché rischi grosso

I criminali hanno messo a punto una nuova modalità per colpire le persone quando si trovano in auto. Lo scopo, ovviamente, è quello di indurle a fermarsi così da poter accedere al veicolo e appropriarsi di ciò che contiene, ecco perché è importante tenersi sempre aggiornati sui rischi.

Stavolta a dover insospettire sono delle semplici arance. A qualcuno può essere capitato, in passato, di aver trovato della frutta per strada. Di solito è caduta dal furgone di qualche commerciante, da una busta della spesa, o da un'auto in corsa, e non nasconde nessun genere di insidia. Adesso però le cose sono cambiate e il consiglio, specie se si tratta di arance, è quello di passare a distanza e non schiacciare con le ruote.

I malviventi, infatti, hanno iniziato a nascondere nelle arance dei pezzi di metallo. Se si passa sopra i frutti con le ruote, c'è il rischio che i pneumatici vengano danneggiati e inizino a sgonfiarsi. A quel punto si è costretti a fermare l'auto e i criminali ne approfittano per entrare in azione. Possono aggredire chi si trova all'interno dei veicolo, portare via borse, cellulari e tutto ciò che trovano di interessante. C'è anche chi decide di impossessarsi addirittura dell'auto.

Questa nuova trappola si sta diffondendo molto rapidamente, tanto che sono diversi i Paesi europei ad essere stati colpiti. Le autorità stanno raccomandando agli automobilisti di evitare la frutta (in particolare le arance) trovate in mezzo alla carreggiata. In caso di foratura, il consiglio è quello di non fermarsi subito, perché i criminali potrebbero essere nelle vicinanze. È importante proseguire la marcia per quanto possibile e sostare soltanto in una zona considerata sicura, magari dove si trovano altre persone o presso una stazione di servizio.

Per quanto banale possa sembrare, questo tentativo di truffa – così come la truffa della moneta inserita nelle maniglie o della bottiglia dell'acqua piazzata sopra la ruota – riesce a mietere tantissime vittime.

Questo perché ifanno affidamento sulla reazione istantanea e spontanea degli automobilisti che, sul momento, agiscono d'istinto e non si rendono conto della truffa. È importante, quindi, essere informati e mantenersi lucidi.