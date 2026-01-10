"Clicca qui": come funziona la nuova truffa sulla tessera sanitaria

Una nuova insidia per milioni di cittadini italiani corre in Rete, anzi all'interno degli indirizzi mail personali: l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato una nuova truffa che ha per oggetto il rinnovo della tessera sanitaria tramite un pericoloso link che, se aperto, può comportare gravi problematiche sul furto di dati personali.

Le mail ingannevoli

" Il CERT-AGID ha individuato una nuova campagna di phishing, attualmente attiva, che sfrutta loghi e nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute", spiega l'agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio con una nota. In pratica, le mail ingannevoli fanno riferimento ad una "s cadenza imminente" della tessera sanitaria (del tutto falso) invitando gli utenti a cliccare sul pulsante "Rinnova ora la tua tessera" per avviare la procedura di rinnovo.

La falsa comunicazione

Nel corpo della mail, ecco la comunicazione che non arriva da nessun organo ufficiale ma che è ben congeniata e può trarre in inganno. La tua tessera sanitaria è in scadenza imminente. Per assicurare la continuità delle prestazioni mediche, ti raccomandiamo di procedere alla richiesta di una nuova tessera tempestivamente. In questo modo potrai mantenere attivi i tuoi benefici e le tue prestazioni sanitarie continueranno a essere garantite senza soluzione di continuità. Ti chiediamo di fornire i dati dell'intestatario della tessera. Tutti i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori per completare la richiesta. Per evitare interruzioni nell'assistenza sanitaria e nell'accesso ai servizi, è importante rinnovare la tessera prima della scadenza", si legge sullo screenshot pubblicato dall'AgID.

Cosa succede

A quel punto, chi clicca sul link (mai farlo) sarà reindirizzato a una pagina per la raccolta di dati personali attiva sul dominio dal nome ingannevole latesserasanitaria.com. A quel punto c'è la richiesta di molte informazioni: dalle generalità ai numeri telefonici, dalla data di nascita all'indirizzo di residenza. Attenzione, perché a ingannare è una pagina molto simile a quello dell'ente ufficiale ma totalmente falso, sottolineiamo che è soltanto una truffa.

Come riconoscere l'inganno

Oltre al fatto che nessun utente riceverà mai una mail del genere perché verrà inviata in automatico la nuova tessera sanitaria dall'Agenzia delle Entrate, molti entrano in allarme leggendo che ci sarà la totale cessazione delle prestazioni sanitarie. Nulla di più falso visto che, in ogni caso, " le prestazioni sanitarie sono comunque garantite con la presentazione della ricetta rossa o di quella elettronica nazionale" .

Insomma, prestare la massima attenzione anche ai dettagli delle mail-truffa dove è mancante l'intestazione "MEF – Ragioneria Generale dello Stato" e poi, nella parte inferiore, mancano altri importanti dettagli come "Contatti e assistenza".