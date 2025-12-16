Occhio alla truffa svuota conto: i criminali usano i nomi di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci

Attenzione alla nuova truffa che sta mietendo vittime nel nostro Paese. A lanciare l'allarme è la Consob, che in un comunicato ha messo in guardia i risparmiatori. Fingendosi rappresentanti dell'Autorità, i criminali contattano via email i cittadini, convincendoli a versare importanti somme di denaro. Per trarre in inganno le vittime, i malviventi promettono servizi di recupero crediti, ma anche la possibilità di sbloccare dei fondi.

Non solo. Decisi a svuotare i conti degli italiani, i cyber-criminali stanno anche usando l'immagine del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, o del giornalista Sigfrido Ranucci. Rassicurati da questi nomi, infatti, alcuni cittadini si sono lasciati ingannare. Proprio per contrastare questa illecità attività, dieci siti web sono stati oscurati. "In particolare, è stata disposta la chiusura di 6 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che promuoveva una piattaforma di trading non autorizzata mediante indebito ricorso ai riferimenti e all'immagine di personalità note al pubblico italiano ", si legge nel comunicato della Consob. Ad essere stati chiusi sono i siti FXInvest, ICCTRADES, FortivestTrade, Vorenixio, Eurotradecfd, Morgan Capital Ltd – “huriyettdaily.news”, Druvaxio e Lucrumiagroup.

Su richiesta di Consob è stata rimossa dal sito di Apple l'applicazione per cellulare collegata a Eurotradecfd, denominata DataShark GT.

"Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l'oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni", fa inoltre sapere l'autorità.

Consob raccomanda ai consumatori di usare la massima attenzione quando si tratta di fare operazioni con i risparmi. Una buona abitudine è quella di effettuare sempre una verifica preventiva prima di aprire le porte a siti che offrono servizi finanziari e cripto-attività. Deve infatti trattarsi di un operatore autorizzato. Attenzione, dunque, a certe condotte ingannevoli.

Sono tantissimi i truffatori che tramite internet riescono ad appropriarsi del denaro e dei dati sensibili degli utenti.

I criminali si servono di email e siti web clonati, e sono anche in grado di creare profili contraffatti di figure politiche e/o personaggi famosi allo sopo di attirare l'attenzione delle vittime.