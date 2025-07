"Tutti pazzi" per la Rodrigo. San Siro bloccato: è il caos

Fermi tutti, c'è il concerto di Olivia Rodrigo. Non è uno scherzo, per l'esibizione della giovane pop star (ieri sera, unica data italiana all'Ippodromo La Maura) una parte di città è rimasta ferma alle 8 del mattino. Che c'è di male? Che nessuno è stato avvisato. Secondo i residenti il sito del Comune stabiliva lo stop del traffico nelle vie limitrofe "a partire dalle 12". La notizia è stata confermata dal "Coordinamente tutela parco Ovest" e dalla consigliera Mariangela Padalino (Noi Moderati). A onor del vero, già nella tarda mattinata di ieri l'orario del sito di Palazzo Marino è stato corretto in "cambiamenti alla mobilità a partire dalle ore 7", ma ormai il danno era fatto. "Ancora una volta a Milano le regole sembrano scritte sulla sabbia: cambiano o si dissolvono al primo cambio di vento, d'umore o d'interesse" aveva scritto un residente imbufalito sulla pagina social del comitato. "Code interminabili e ingorghi per chi si reca al lavoro e perde gli appuntamenti" è un'altra lamentela. Penalizzati dalla mancata informazione anche i passeggeri diretti a Malpensa. "Una cittadina è stata costretta a scendere dall'auto con la valigia e proseguire a piedi per non perdere il pullman per l'aeroporto" ha testimoniato la Padalino, anche lei intrappolata nel traffico di primo mattino. "Questa mattina (ieri, per chi legge) i residenti e i pendolari della zona Lotto-San Siro si sono svegliati ostaggio di un blocco stradale totale, del tutto non annunciato, nel tratto tra viale Caprilli e via Diomede, proprio davanti all'ingresso dell'Ippodromo di San Siro in vista del concerto previsto per stasera (ieri sera, per chi legge)" ha dichiarato la consigliera. Che ha aggiunto: "Non c'è pace per i cittadini di San Siro. L'interruzione improvvisa e non segnalata ha causato code chilometriche, traffico in tilt e fortissimi disagi per automobilisti, residenti come la sottoscritta e viaggiatori. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal restringimento che c'è da almeno un mese nella carreggiata all'altezza del McDonald's e di piazzale Stuparich, dove i lavori - ironia della sorte risultano fermi. Ci chiediamo: è possibile gestire un grande evento in questo modo? È accettabile che, in una città come Milano, i cittadini siano l'ultimo pensiero di questa Giunta? Sembra che su quelli di San Siro ci sia un accanimento: il traffico del concerto di Marco Mengoni della sera prima è durato oltre l'una di notte e ieri mattina sono arrivata con oltre 45 minuti di ritardo al lavoro perché la 78 era inchiodata nel traffico, senza preavvisi né alternative. Ma può accadere tutto questo in nome di uno spettacolo? Chiediamo immediatamente spiegazioni alle autorità competenti e soprattutto rispetto per chi vive, lavora e si muove in questa città ogni giorno".

Gli agenti della polizia locale interpellati sul posto hanno addotto come spiegazione l'ordine pubblico: nel parchetto al centro di piazzale Lotto stazionano spesso gruppi di ragazzi in attesa dell'inizio dei concerti.

Con la chiusura anticipata si sarebbe voluto evitare che si assembrassero sulla strada, creando inevitabili ingorghi. Resta una domanda: perchè il Comune ha corretto l'orario sul sito mentre fioccavano le protesta senza riconoscere la dimenticanza o chiedere scusa?