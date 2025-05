“Dopo 5 anni…”. Littizzetto la sparata pro-migranti da Fazio: ecco cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il referendum del prossimo 8 e 9 giugno è ancora lontano ma la sinistra mediatica si è già schierata. Giornalisti, opinionisti e commentatori più o meno vicini alle opposizioni nostrana continuano a scommettere sul voto popolare per dare una spallata decisiva al governo guidato da Giorgia Meloni. Così Luciana Littizzetto durata l’ultima puntata di Che Tempo che Fa, il programma condotto da Fabio Fazio, non ha perso occasione per mandare un messaggio chiaro ai cittadini.

“Grazie anche ai referendum dell'8 e 9 giugno. Quelli di cui nessuno parla tranne i fantasmi che aleggiano in Parlamento”, ha esordito la comica attaccando indirettamente l’esecutivo di centrodestra colpevole – sempre secondo il suo ragionamento – di nascondere il prossimo appuntamento referendario. “Ma grazie ai referendum possiamo dire la nostra sui licenziamenti illegittimi, la sicurezza sul lavoro, sulla concessione della cittadinanza a chi vive e lavora in Italia da anni. Sì, perché se uno ha resistito 5 anni di fila a burocrazia, scioperi dei mezzi e si è pure guardato tutto Sanremo un passaporto italiano se lo merita eccome perché l'identità non è un timbro, è una storia condivisa e se uno ha scelto di scriverla qui, con noi, forse è il caso di dargli una penna vera", ha sostenuto Littizzetto con un endorsement con i fiocchi.

Nella sua classica letterina indirizzata ai politici non poteva mancare un messaggio diretto al presidente del Consiglio italiano.

Prima ha attaccato il ministropoi Meloni, "trumpiana con Trump, europea con l'Europa, orba con Orban". Un mix di accuse personali che non ha risparmiato nemmeno il titolare del ministero della Cultura, Alessandro Giuli, e il presidente americano Donald Trump . L'ennesimo comizio elettorale in diretta.