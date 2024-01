"Overdose fatale". Lutto nel cast di Affari di famiglia

Sarebbe un' "overdose fatale" la causa del decesso di Adam Harrison, uno dei figli di Rick, titolare del banco dei pegni Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas noto nel mondo grazie alla celebre serie "Pawn Stars", che qui in Italia conocsciamo invece con il titolo di "Affari di Famiglia".

A diffondere per primo la notizia è stato il sito web di gossip Tmz, che ha riportato anche un breve comunicato rialsciato dai congiunti del defunto: "La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam" , si legge nella nota. "Chiediamo il rispetto della nostra privacy mentre piangiamo la sua perdita". La polizia di Las Vegas sarebbe comunque ancora impegnata nelle indagini per far chiarezza su una vicenda dai risvolti poco chiari.

Adam Harrison, 39 anni, era il secondogenito di Rick e aveva collaborato all'attività di famiglia soprattutto prima che questa finisse al centro dell'attenzione mediatica grazie al programma televisivo prodotto dalla Leftfield Pictures. Diversamente dal fratello Corey, co-protagonista dello show insieme al padre e al nonno, Adam era comparso molto sporadicamente e, stando a quanto riferito da Tmz, aveva preferito abbandonare il lavoro al banco dei pegni per rendersi più indipendente svolgendo, pare l'attività di idraulico.

"Un rappresentante del reality Pawn Stars ci ha informato del fatto che Adam è morto di recente a causa di un'overdose fatale" , spiega Tmz, "e ci è stato detto che la famiglia lo ha scoperto solo il 19 gennaio. Al momento non è chiaro dove fosse esattamente Adam quando è morto, e anche le circostanze specifiche sono sconosciute" , aggiunge il portale.

Rick Harrison, padre del 39enne nonché ideatore e conduttore della fortunata serie televisiva, ha voluto lasciare un ricordo del figlio sulla sua pagina Instagram. "Sarai sempre nel mio cuore. Ti voglio bene, Adam" , ha scritto l'uomo sul celebre social.