Stop ad Affari Tuoi, ecco perché il programma di Stefano De Martino si ferma il 16 novembre

Dopo la pausa dello scorso 13 novembre, Affari Tuoi ha annunciato uno stop anche per la serata di domenica 16. L'amato programma preserale che va in onda su Rai1 ed è condotto da Stefano De Martino, dunque, non ci sarà all'appuntamento delle 20.35, e per una ragione ben precisa.

Nessun allarme, non ci sono problemi che riguardano la trasmissione. L'amato gioco dei pacchi si fermerà semplicemente perché domenica sera giocherà la Nazionale di calcio, evento che catalizzerà l'attenzione della maggior parte dei telespettatori. Già lo scorso 13 novembre Affari Tuoi era stato temporaneamente sospeso e per le stesse ragioni: in quella data, infatti, si disputava la partita Moldova-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali. Dal momento che il match era trasmesso a partire dalle 20.30, la rete ha preferito non mandare in onda il programma. Questa la politica adottata da Rai1, che ha scelto di adattare la programmazione in modo tale da non trasmettere quando gioca l'Italia. Un modo per sostenere gli azzurri e dare la priorità alla Nazionale, oltre che un tentativo di preservare gli ascolti.

Lo stesso accadrà nella serata del 16 novembre, quando il programma di De Martino si fermerà ancora per dare la precedenza all'Italia. Del resto, il calcio, specie quando si parla di Mondiali, continua ad avere il primato nelle scelte televisive. Si tratta, fra l'altro, di partite molto importanti.

Domenica, l'Italia affronterà la Norvegia a San Siro con la speranza di ottenere il primo posto del girone.

Si tratta, comunque, di una sospensione temporanea. Da lunedì il programma riprenderà regolarmente, tornando a intrattenere i telespettatori a partire dalle ore 20.35.