"Nessuno mi ha aiutata". L'ex Uomini e Donne Veronica Ursida aggredita alla stazione di Milano

Tanta paura per l'ex dame di Uomini e Donne Veronica Ursida, che sulle pagine dei propri canali social ha raccontato di essere stata aggredita in stazione a Milano. Nelle sue Instagram stories, la donna ha spiegato ai fan che la violenza nei suoi confronti, commessa da un gruppo di extracomunitari, è avvenuta mentre era in viaggio per Alassio.

"Nessuno si è accorto di nulla"

" Mi sento svenire e mi viene da vomitare ", si legge nel messaggio lasciato dalla Ursida su Instagram. " Ho appena sventato una violenza o non so cosa con tre extracomunitari qui nella stazione di Milano gate. Vi giuro in mezzo a mille persone che aspettavano il treno nessuno si è accorto di nulla".

Facendo una diretta Instagram, l'ex di Uomini e Donne ha poi riferito l'intera vicenda, affermando di essere ancora molto scossa e di tremare come una foglia. Un'esperienza terribile, quella vissuta, specialmente perché nessuno si è accorto di quanto le stava accadendo e ciò l'ha fatta compresibilmente sentire sola e vulnerabile.

Scesa da Italo, aveva raggiunto la coincidenza per Alassio, recandosi al gate, alla fine del ventunesimo binario. Lì si era messa in disparte, per evitare la folla, ed era stato in quel momento che aveva notato gli extracomunitari, che la stavano fissando. Dopo essersi inizialmente rifugiata in un bar, era poi nuovamente uscita, finendo però per essere aggredita. " Mi sono sentita spingere e tipo toccare addosso, da dietro, e la prima cosa è stata girare la valigia di scatto e prendere la mia borsa e metterla al petto" , ha spiegato, visibilmente scossa. " Questa è stata la mia reazione. Io non so se volevano farmi violenza, non so se volevano derubarmi. Ma è stata una cosa orribile per me. Tra l'altro, le persone vicine nessuno ha fatto nulla. Nessuno mi ha aiutata. Mi sono sentita violata".

La scelta di denunciare

La decisione di Veronica Ursida è quella di denunciare, perché simili azioni non possono restare impunite. Tornata ancora una volta a parlare ai suoi follower, l'ex dame ha aggiunto di avere tutta l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine appena avrà fatto ritorno a casa.

" Martedì, non appena rientrerò a Roma, andrò a denunciare ", ha dichiarato in un'altra story. " Ero in direzione Alassio, ero contenta e si è trasformato tutto in un incubo. Non è bello quello che mi è successo. Mi avete dato della razzista, non lo sono. Ogni giorno esistono momenti di paura, di violenza, la nostra Italia sta cadendo a pezzi" , ha aggiunto. " Non esiste tutela, la gente intorno a me non ha fatto nulla ed è stata indifferente. Questo dimostra che ormai è normalità tutto questo. Vi assicuro che non è normale ".