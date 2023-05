La "maledizione" di Alessandro Borghese colpisce ancora: concorrente di 4 ristoranti minacciato sui social

Alta tensione dopo terza puntata dell'ottava stagione di "4 ristoranti", amatissimo programma culinario di Sky condotto da Alessandro Borgherse. Secondo quanto riferito da uno dei concorrenti, a seguito della sfida sarebbero cominciate minacce e telefonate anonime nei suoi confronti.

Cosa è successo

Nella terza puntata dell'ottava stagione di "4 ristoranti" ci troviamo ancora una volta a Milano, dove Borgherse è alla ricerca del miglior ristorante di pesce. Fra i ristoratori in gara ci sono Filippo, Giulia, Nicolas e Danilo, quest'ultimo con il suo locale "Shannara 2 Da Danilo".

Le scintille cominciano già nel pieno della puntata, con gli sfidanti che non risparmiano giudizi puntigliosi e ficcanti. Danilo Canu, giovane chef di 33 anni, non risparmia critiche agli avversari, che rispondono di rimando. Nulla di nuovo, fino a qui. Chi conosce il programma avrà sicuramente visto insorgere qualche alterco nel corso di alcune puntate, con Alessandro Borghese sempre imparziale e preciso nel riportare chiarimenti, laddove necessario.

Per quanto concerne la puntata di Milano, però, la situazione sarebbe andata un po' troppo oltre. Intervistato da Il Corriere della Sera, Danilo Canu ha infatti dichiarato che durante la serata in cui il gruppo era ospite nel suo ristorante, "Shannara 2 Da Danilo", dove vengono serviti piatti a base di pesce, ostriche e crostacei, uno dei concorrenti lo avrebbe volutamente attaccato, contestando dei problemi nella realizzazione delle pietanze non veritieri.

" Quando sono andato a cena dai miei colleghi sono stato sincero nei giudizi, anche un po' rompiscatole, ma ho detto le cose che pensavo. Quindi quando loro sono venuti nel mio ristorante erano arrabbiati, agguerriti ", spiega Danilo al Corriere. " Un altro concorrente ha fatto portare indietro un piatto sostenendo che lo scampo non era pulito, che c'era il budello. Ma secondo me non era vero. Allora sono tornato al tavolo e l'ho provocato: gli ho detto che in sala c'erano le telecamere che testimoniavano che lui aveva manomesso lo scampo, anche se non era vero e che era un bugiardo, un buffone. E da lì è partita una sceneggiata ". Ci sono stati, dunque, momenti di tensione in piena puntata. Ma non è durante la trasmissione che si sono verificati i veri problemi.

Le minacce

L'episodio di "4 ristoranti" si è chiuso con la vittoria del locale Da Giulia, seguito da T4 Bistrot Experience, El Pecà e, per ultimo, proprio il ristorante di Danilo. Nel corso dell'intervista al Corriere, tuttavia, il 33enne ha affermato di aver compreso di avere esagerato, e di essersi scusato già nel corso della registrazione, portando all'altro concorrente un nuovo piatto. Ciò, però, non sarebbe stato mostrato durante la puntata.