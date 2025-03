Amadeus ci ripensa: ecco dove lo vedremo (forse)

Ascolta ora 00:00 00:00

Amadeus tornerà a Mediaset? L'indiscrezione di Giuseppe Candela per ora non è stata smentita ma, anzi, si sta diffondendo con ampia eco da più parti, avvalorando la voce secondo la quale ci sarebbero trattative in corso per far approdare il conduttore ad Amici di Maria De Filippi nella fase serale.

Il ruolo dell'ex mattatore di Sanremo sarebbe quello di giudice fisso nella fase finale del programma. I tempi per concludere la trattativa sono stretti, alla luce dello start il prossimo 22 marzo. Ma pare che la discussione per lo sbarco di Amadeus in Mediaset siano attive già da tempo. Poco meno di un anno fa, al termine del suo quinto Sanremo, il conduttore era stato attratto dalle sirene del Nove, che con un contratto piuttosto importante a livello economico era riuscita a portarlo via da "mamma Rai", dove Ama, come viene chiamato da Fiorello, era considerato un re.

Lo sbarco sul Nove, dove avrebbe dovuto rafforzare il lavoro fatto da Fazio, che è riuscito a portare sul canale Discovery gli stessi telespettatori (o quasi) di Rai Tre, non ha però portato il risultato ottenuto. Gli ascolti di Amades sono rimasti inchiodati sotto il 5% e anche il prime time è stato abbastanza scarico come appeal e come resa. Il conduttore non ha un contratto in esclusiva con Discovery, quindi l'idea che possa partecipare ad Amici su Canale5 non è così strana. Per altro, in questa stagione, Amadeus ha anche già fatto il suo debutto nel programma di Maria De Filippi, nel pomeridiano. Era ottobre e il conduttre ha presentato il suo libro e dato alcuni giudizi sui ragazzi, che pare siano piaciuti particolarmente. Amadeus ha la fama di avere un ottimo orecchio per le canzoni che possono avere successo e i giovanissimi cantanti pare siano entusiasti all'idea di farsi giudicare da lui.

C'è stato poi un altro passaggio a C'è Posta per Te con sua moglie e pare che in almeno un paio di occasioni Maria De Filippi gli avrebbe chiesto di tornare ad Amici, ricevendo un gentile no da parte del conduttore.

La partecipazione ad amici come giudice fisso sarebbe l'occasione per lui di tornare alla ribalta in attesa che arrivi maggio e partano i nuovi due prime time in cantiere sul Nove, sui quali si punta per il rilancio. Amadeus era già passato per Mediaset alcuni anni fa prima di tornare in Rai ma i risultati, anche in quel caso, non furono sensazionali come quelli dei festival di Sanremo da lui condotti.