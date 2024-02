Amadeus Connection

Parlando di cose serie. Succede così. Il vincitore di Sanremo, per un regolamento Rai, non può andare la sera dopo la fine del Festival da Fabio Fazio, come è sempre successo prima che passasse sul Nove. Allora ci vanno Amadeus e Fiorello la domenica prima, per presentare la kermesse. Cioè: i due conduttori del programma-gioiello della Rai saranno ospiti della rete concorrente dopo la tumultuosa uscita di Fazio dalla tv di Stato. «Adorooooooo!». Ma perché non se ne vanno anche loro due sul Nove? Per sempre, però.

La decisione si chiamano strategie di marketing: io vengo da te così mi ingrazio il tuo pubblico e tu ospiti noi, così alzi lo share di Che tempo che fa è stata presentata, dopo lunghe polemiche, come la pax televisiva tra la Rai e il Nove. Che è un altro modo di chiamare il papocchio fra gli amichetti ciccini-cicciò della sinistra romanuccia e catodica che si spalleggiano per trovare sempre la soluzione migliore. Per loro.

Ora. Noi capiamo le ragioni dell'audience. Ma i tre bassotti erano più discreti. Strano poi che da Fazio non vada anche Giovanna Civitillo in Amadeus. Forse perché i personaggi famosi non trasmettono il talento neppure ai figli, figurati alle mogli. Vabbè. Mettiamoci comodi. Inizia Sanremo. Non vediamo l'ora di trovare il tempo per non vederlo.

Per il resto, rimane da capire dove andrà ospite il vincitore dopo la fine del Festival. A Montecarlo? Da Sinner?