Amadeus via dalla Rai? Quelle voci (insistenti) di un annuncio imminente

Non è ancora ufficiale ma poco ci manca: Amadeus lascia la Rai.

Siamo a un passo dalla conferma definitiva, magari è solo questione di ore. Il conduttore andrebbe alla Nove, seguendo la strada di Fabio Fazio ma con un ruolo più grande. Per lui sarebbe pronto non soltanto un ruolo da conduttore ma anche da responsabile dell’intrattenimento. Una responsabilità che anche la Rai gli ha offerto nelle scorse settimane ma il cachet del gruppo Discovery sarebbe decisamente superiore. Insomma, non sono più solo Affari tuoi, come lo show preserale che Amadeus conduce su Raiuno. Ora sono Affari Nostri, visto che la Tv di Stato perderebbe un altro nome importante, forse il più importante del momento (quantomeno per popolarità ed engagement).

La trattativa tra il conduttore e Viale Mazzini va avanti da tempo, forse è partita addirittura prima del Festival di Sanremo ed è magari collegata in qualche modo alla separazione tra il conduttore e il suo storico manager Lucio Presta, annunciata poche settimane prima dello show all’Ariston. Ora, al di là delle sorti di Affari tuoi e dei Soliti Ignoti, resta il grande punto interrogativo sull’intrattenimento di Raiuno. In questi anni Amadeus ha saputo costruire una gigantesca e proficua rete di contatti e rapporti con quasi tutti gli artisti italiani e, in parte, anche stranieri. In più, la capacità attrattiva e l’autorevolezza sono decuplicate con i cinque Festival di straordinario successo.

Ora che se ne va dalla Rai, potrebbe seguire le orme di Fazio anche su questo, portando via alla tv pubblica una larghissima fetta di ospiti prestigiosi e commercialmente succulenti.