Amici 2023: anticipazioni ed ospiti della terza serata

Questa sera andrà in onda su Canale 5, a partire dalle 21.20, una nuova puntata del serale di Amici. Giunti al terzo appuntamento, secondo le anticipazioni, questa volta a lasciare il talent condotto da Maria De Filippi, sarà un solo allievo. Questa sera, a sfidarsi saranno gli undici allievi rimasti in gara suddivisi in tre squadre. La settimana scorsa a lasciare il programma, tra le lacrime, sono stati il cantante Giovanni Rinaldi, in arte Piccolo G, e il ballerino Gianmarco Petrelli, entrambi del team Rudy Zerbi – Alessandra Celentano.

Le tre manche e gli allievi (a sorpresa) al ballottaggio finale

Nella terza puntata si sfideranno ancora una volta le tre squadre che vedono al timone rispettivamente i professori Zerbi-Celentano, Todaro-Arisa e Cuccarini- Emanuel Lo. Questa volta, però, ci sarà soltanto un ballottaggio. Infatti, nel corso delle tre manche, che hanno visto sfidarsi i ragazzi divisi in squadre, un allievo per volta è finito al ballottaggio finale.

Secondo le anticipazioni, la prima manche ha visto protagonisti gli allievi di Zerbi-Celentano e quelli di Raimondo Todaro e Arisa. A vincere questa prima gara sono stati i ragazzi del team Zerbi-Cele ed al ballottaggio sono finiti i cantanti Wax e Federica ed il ballerino Alessio. A quanto pare, la prima a salvarsi è stata Federica, seguita da Alessio. Dunque, Wax è stato eliminato provvisoriamente.

Nella seconda manche, a scendere in campo sono stati i ragazzi della squadra Cuccarini-Emanuel Lo contro gli allievi di Zerbi-Celentano. Questi ultimi hanno vinto e hanno mandato al ballottaggio i ballerini Samu e Maddalena e la cantante Angelina. A questo punto, l’eliminato provvisorio è stato Samu.

Nella terza manche, ancora una volta, a mettersi alla prova sono stati i ragazzi della squadra Cuccarini-Emanuel Lo contro gli allievi di Zerbi-Celentano. Questa volta, però, gli allievi del team Cucca-Lo sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari, mandando al ballottaggio tutti gli allievi della squadra di Zerbi e Celentano, ovvero i ballerini Ramon e Isobel, ed il cantante Aaron. La ballerina è stata la prima a salvarsi, seguita da Aaron. Ramon è stato il terzo eliminato provvisorio.

A decidere chi dovrà abbandonare la scuola di Amici è stata la giuria, composta da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, che in prima battuta ha salvato il ballerino della maestra Celentano, Ramon, mandando così allo scontro finale Wax e Samu. Tuttavia, il nome dell’allievo eliminato non si conosce con certezza dal momento che questo non è stato svelato in studio in presenza del pubblico, bensì in casetta e, dunque, sarà noto ufficialmente soltanto nella puntata di stasera. Di certo, però, i nomi dei due allievi finiti al ballottaggio sono davvero inaspettati per il pubblico più affezionato al programma che ben sa quanto Wax e Samu siano tra i favoriti all’interno del talent. È chiaro, però, che i ballottaggi ormai saranno sempre più difficili perché gli allievi sono sempre meno ed il cerchio inizia a stringersi.

Il guanto di sfida dei professori

Certamente non è mancata la gara tra i professori, uno dei momenti più attesi della serata. Arisa e Todaro si sono esibiti ballando sulle note di Mambo Italiano; Zerbi e Celentano hanno dato inizio all’esibizione vestiti da galline e poi si sono travestiti da Paola e Chiara per cantare il brano Furore; Lorella ha iniziato partendo da una scalinata affiancata dalle ballerine professioniste ed Emanuel Lo l’ha raggiunta con i ballerini professionisti.

Gli ospiti della terza puntata

Secondo le anticipazioni, dopo Pio e Amedeo ed Enrico Brignano, a sollevare gli spiriti tra la prima e la seconda manche ci sarà il duo comico composto da: Corrado Nuzzo e Maria Di Biase. I due intratterranno il pubblico a casa ed i giudici in studio, Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.